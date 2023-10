Joanna z Wrocławia, niezależna, energiczna singielka, po wygranej walce z nowotworem przezornie spisała testament, aby zabezpieczyć stałą opiekę dla swojej mamy. Umysł starszej pani nie pracował tak wyraziście jak dawniej i miała coraz większe problemy z załatwieniem prostych spraw.

Małgorzata z Krakowa żegnała ukochanego brata wyjeżdzającego na stałe do Australii, bojąc się, że już go nie zobaczy. Po 15 latach, podczas których to wyłącznie ona musiała opiekować się chorymi i umierającymi rodzicami, poświęcając na to dorobek życia, swoje szczęście i potrzeby córek, a w podziękowaniu brat usiłował ją pozbawić schedy, Małgorzata uznała, że widzieć i znać brata już nie chce. Spisała testament dla córek, aby rodzinna tragedia się nie powtórzyła.

Syn Barbary z Katowic, od wielu lat niszczy życie swojej matki i córki. Narkotyki sprawiły, że z mądrego, rozważnego i majętnego człowieka sukcesu stał się zaciągającym wciąż nowe długi bankrutem, unikającym odpowiedzialności za swoje czyny. Barbara, choć syna kocha, spisała testament, aby go wydziedziczyć i zabezpieczyć przyszłość wnuczki.

Spisanie testamentu: Tu chodzi o życie

87 proc. osóbsporządzających testament na pierwszym miejscu wśród spadkobierców wymienia członków rodziny. Tak wynika z badań przeprowadzonych w 2022 r. przez Research Collective na zlecenie Fundacji Otwarte Forum i kancelarii prawno-podatkowej GWW.

– Powodów decyzji, aby testamentowo obdarzyć bliskich naszym majątkiem jest wiele. Zazwyczaj rzeczywiście chodzi o sprawiedliwe, w naszym osobistym przekonaniu, potraktowanie wszystkich spadkobierców. Ale równie silne są takie pobudki jak m.in. uchronienie rodzeństwa przed kłótniami, a całej rodziny przed rozpadem, zabezpieczenie finansowe i organizacyjne profesjonalnej opieki nad starszymi, chorymi przewlekle lub niepełnosprawnymi, niesamodzielnymi członkami rodziny, a nawet pominięcie tych, którzy z mocy prawa są naszymi sukcesorami, ale obdarowanie ich zagrażałoby bezpieczeństwu ekonomicznemu rodziny. Zawsze jednak chodzi o przysłowiowy święty spokój dla całej rodziny. I temu właśnie służy testament. Jeśli chcemy być pewni, że został sporządzony prawidłowo, zgodnie z wymogami prawnymi, warto spisać go u notariusza – wyjaśnia Łukasz Martyniec, prawnik i doradca sukcesyjny, CEO Kancelarii Sukcesyjnej sp. z o.o.

Nie tylko one. To „chleb powszedni” wielu z nas

Historie Joanny, Małgorzaty i Barbary nie są wyjątkowe. Powtarzają się niestety w wielu polskich rodzinach, doprowadzając do waśni, sporów, załamania bliskich relacji między ludźmi, którzy się pory kochali i byli dla siebie wsparciem. Dlatego panie już wkrótce podzielą się nimi publicznie i szczegółowo na stronie "Napisz Testament", aby podpowiedzieć, jak w prosty sposób wpłynąć na spokojną przyszłość rodziny.

- Joanna, Małgorzata i Barbara to polskie bohaterki odbywającej się w dniach od 2 do 6 października, w kraju i na całym świecie, akcji Międzynarodowy Tydzień Pisania Testamentów. Akcja jest częścią globalnej kampanii społecznej „Napisz Testament”, której celem jest obalanie mitów związanych z testamentami. Ujawniamy w niej historie „spisane przez samo życie” aby pokazać, że testament to dokument porządkujący na bieżąco nasze sprawy i zabezpieczający naszych bliskich, przyjaciół, a także innych spadkobierców, np. organizacje pozarządowe i cele społeczne, które chcemy wesprzeć; że napisanie testamentu nie oznacza pożegnania, ale rozwagę, troskę i miłość – wyjaśnia Ewelina Szeratics, koordynatorka polskiej odsłony kampanii, a także Prezeska Fundacji Otwarte Forum, która wraz z koalicją 11 organizacji pozarządowych już 7 rok realizuje polskie edycje kampanii „Napisz Testament”.

Tegoroczny Międzynarodowy Tydzień Pisania Testamentów

Tegoroczny Międzynarodowy Tydzień Pisania Testamentów odbędzie się w dniach 02-06.10.2023, pod hasłem: „Napisz Testament i ochroń przyszłość”. W ramach akcji 5 październikao godz. 12:00, na profilu kampanii na Facebooku odbędzie się webinar pt. „Lęk przed śmiercią przeszkodą w pisaniu testamentów”. Webinar poprowadzi doświadczony psycholog i psychoterapeuta Michał Mania, który opowie, czym jest lęk, jak się objawia, jak go opanować i jak zupełnie inaczej spojrzeć na tę najstarszą w dziejach ludzkości obawę.

Ponadto od 2 do 6 października 2023 działać będzie Infolinia Testamentowa ( tel. 500 857 074, czynna w dniach: poniedziałek, środa, piątek: 10:00-12:00 oraz wtorek i czwartek: 16:00-18:00), gdzie prawnicy specjalizujący się w prawie spadkowym będą udzielać informacji jak skutecznie pod względem prawnym spisać testament. Przez cały czas dostępna jest także wideoteka kampanii „Napisz Testament” na kanale YouTube, w której znajdują się filmy z ekspertami omawiającymi temat spisywania testamentów z każdego aspektu osobistego, emocjonalnego, prawnego i społecznego.

