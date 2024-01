Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych z klubów Koalicji Obywatelskiej i Wszystko dla Gdańska, przeciw było 12 radnych PiS. Jeden radny był nieobecny w trakcie głosowania.

Jerzy Owsiak, z urodzenia gdańszczanin

Wniosek o przyjęcie uchwały nadania honorowego obywatelstwa Gdańska Jerzemu Owsiakowi złożył klub Koalicji Obywatelskiej. Radni w uzasadnieniu podali, że „działalność Jerzego Owsiaka, z urodzenia gdańszczanina, niewątpliwie wpisuje się w przesłanie płynące z Gdańska o solidarność, obywatelskość, poszanowanie różnorodności i wolności”. Według radnych Owsiak, „jest bez wątpienia wzorem do naśladowania”.

Według wnioskodawców „dla gdańszczanek i gdańszczan zaszczytem będzie przyjęcie przez Jerzego Owsiaka tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska”.

Przed głosowaniem przewodnicząca Rady Miasta Agnieszka Owczarczak przytoczyła fragment biografii Owsiaka, a także jego osiągnięcia.

„Pamiętamy, co mówił o żołnierzach Wojska Polskiego"

Przewodniczący klubu KO w radzie Miasta Gdańska Cezary Śpiewak-Dowbór powiedział, że „Owsiak to marka sama w sobie, to człowiek orkiestra, to wreszcie WOŚP, która od ponad 30 lat jest oddana niesieniu pomocy najsłabszym z nas”.

Z kolei przewodniczący klubu PiS w radzie Miasta Gdańska Kazimierz Koralewski podkreślił, że Owsiak w przeszłości żle mówił o „politykach i wyborcach Prawa i Sprawiedliwości”. „Jak można tu mówić o przyzwoitości?” – pytał.

„Pamiętamy, co mówił o żołnierzach Wojska Polskiego, porównując ich do zielonych ludzików z Krymu. Nigdy za to nie przeprosił, przynajmniej do tej pory” – stwierdził Koralewski, odnosząc się do wpisu Owsiaka w mediach społecznościowych z sierpnia 2021 r., w którym szef WOŚP napisał: „dzielni żołnierze wyglądają jak na Krymie – żadnych emblematów, żadnych nazwisk, żadnych oznaczeń”.

Obok Lecha i Danuty Wałęsów

Przewodnicząca klubu Wszystko dla Gdańska Beata Dunajewska dodała, że politycy Prawa i Sprawiedliwość przez osiem lat „gnębili i deptali Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy”. „Nareszcie przyszedł moment, kiedy nie możecie tego robić, więc dlatego przy każdej okazji próbujecie podgryzać i niszczyć dobre imię Jerzego Owsiaka” – dodała.

Tytuł zostanie nadany podczas uroczystej sesji rady miasta.

Honorowymi obywatelami Gdańska są m.in. George Busch, Günther Grass, Ryszard Kukliński, Obrońcy Westerplatte, Działacze Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i sygnatariusze porozumień sierpniowych w 1980 r, Lech Wałęsa, Helmut Kohl czy Tadeusz Mazowiecki. W ubiegłym roku tytuł honorowego obywatela miasta otrzymała Danuta Wałęsa.

Autor: Piotr Mirowicz