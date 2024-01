Kto może zostać wolontariuszem WOŚP?

Reklama

Każdy, niezależnie od swojego wieku, może włączyć się w inicjatywę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jako wolontariusz. W przypadku nieletnich ochotników, konieczne jest, aby ich opiekun prawny złożył podpis pod Oświadczeniem Wolontariusza, natomiast osoby poniżej 16. roku życia mogą uczestniczyć w zbiórce jedynie pod nadzorem dorosłego opiekuna.

Dodatkowo warto pamiętać, że ilość dostępnych miejsc dla wolontariuszy jest ograniczona - dlatego zaleca się zgłoszenie do udziału w pomocy wtedy, gdy jest się pewnym przybycia w dniu finału.

Reklama

Jak zostać wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy?

Aby zostać wolontariuszem WOŚP, pierwszym krokiem, który należy podjąć, jest zgłoszenie się do lokalnego Sztabu. Odpowiada on za organizację zbiórki w danym regionie, przydziela identyfikatory, puszki kwestarskie oraz rozpoznawalne naklejki w kształcie serduszka. Aby znaleźć najbliższy Sztab, należy odwiedzić oficjalną stronę WOŚP, gdzie znajduje się aktualna lista kontaktowa.

Potencjalni wolontariusze mają do dyspozycji dwie opcje rejestracji, umożliwiające aktywny udział w zbieraniu datków. Pierwszą z nich jest bezpośrednie zgłoszenie się do wybranego Sztabu, co wymaga osobistego dostarczenia niezbędnych danych osobowych. Alternatywą jest rejestracja online poprzez platformę iwolontariusz.wosp.org.pl, gdzie każdy zainteresowany może samodzielnie wypełnić formularz zgłoszeniowy online. W obu tych przypadkach, istotne jest dostarczenie odpowiednich informacji oraz zdjęcia.

Najważniejsze zasady wolontariatu WOŚP

Wymaganym aspektem wolontariatu w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest dokładne zapoznanie się z Regulaminem Wolontariusza oraz uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez lokalne Sztaby.

Zbiórka funduszy odbywa się wyłącznie w ustalonym dniu Finału i tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Każdy wolontariusz, który przeszedł proces rejestracji, otrzymuje identyfikator oraz puszkę kwestarską, co jest niezbędne do legalnego zbierania środków, a także materiały promocyjne. Po zakończeniu zbiórki kluczowe jest, aby suma zebrana przez wolontariusza została dokładnie przeliczona w jego obecności, co stanowi potwierdzenie wysokości zebranej kwoty i jest ważnym elementem transparentności całego przedsięwzięcia.