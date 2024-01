Około 23.30 w niedzielę zakończył się 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Reklama

"Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 175 mln 426 tys. 813 zł - to są dopiero pieniądze, które będą liczone. Graliśmy na całym świecie, graliśmy w całej Polsce, graliśmy na całej przestrzeni, gdzie jest miłość, przyjaźń i muzyka" - mówił ze sceny WOŚP na stołecznych błoniach Stadionu Narodowego Jerzy Owsiak.

Szef WOŚP podziękował wszystkim, którzy tworzyli tegoroczny finał. "To był naprawdę niesamowity dzień. To był naprawdę niezwykły pobyt razem z Wami podczas 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" - powiedział.

Reklama

Po północy konto fundacji, na oficjalnej stronie WOŚP, pokazywało 175 426 813 zł.

Cel tegorocznej zbiórki WOŚP

32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dedykowany jest zakupowi sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych, a tegoroczne hasło brzmi: "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!".

O godz. 20 w niedzielę w całym kraju rozbłysły "Światełka do nieba" - kulminacyjny moment 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Warszawie scena, miasteczko i główne studio WOŚP powstały na błoniach PGE Narodowego i to tam o godz. 20 można było zobaczyć zwieńczające finał widowisko świetlno-muzyczne, ale wydarzenia towarzyszące finałowi WOŚP odbywały się w niedzielę w wielu miastach i miejscowościach w Polsce.

Szczecińskie "światełko do nieba" rozbłysło w postaci pokazu świetlnego z Morskiego Centrum Nauki na miejskiej wyspie Łasztownia. Na jednej ze scen tegorocznego finału WOŚP, w centrum kultury Nowa Dekadencja zagrał m.in. zespół Vinders, w którym perkusistą jest minister nauki Dariusz Wieczorek. "Robimy to co roku, to wspaniała impreza, wspaniała idea. Przez ostatnie osiem lat też graliśmy razem z orkiestrą" - powiedział PAP. Wyjaśnił, że zespół składa się z kolegów z liceum, którzy reaktywowali grupę po 18 latach.

WOŚP za granicą

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała w niedzielę również za granicą, m.in. w Belgii, Wielkiej Brytanii, w Niemczech, Czechach, Francji, Hiszpanii, Japonii, Kanadzie oraz na krańcach świata – w pobliżu biegunów południowego i północnego.

W 32. Finał WOŚP włączyła się także Polska Agencja Prasowa, która ofiarowała na licytacje trzy fotografie.

W ciągu 31 Finałów WOŚP zebrała blisko 2 miliardy złotych i kupiła 71,5 tys. urządzeń. Ostatnią zbiórkę - w styczniu 2023 roku - dedykowano walce z sepsą. Dzięki zaangażowaniu sztabów i sympatyków w 2023 r. udało się zebrać 243 259 387,25 zł.

Fundację WOŚP Jurek Owsiak założył ponad 30 lat temu. Od tej pory regularnie raz w roku — w styczniu – organizuje zbiórkę pieniędzy. Fundacja prowadzi działalność na rzecz ratowania życia chorych osób, w szczególności dzieci, poprawy stanu ich zdrowia, a także promocji zdrowia i profilaktyki. W tym roku zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla 15 oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i 49 oddziałów pulmonologicznych dla dorosłych. (PAP)