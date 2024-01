Kamil Labudda, znany w sieci również jako Budda TV, zyskał popularność dzięki swojemu kanałowi na YouTube, który założył 25 września 2019 roku. Jego kanał zajmuje tematyka motoryzacyjna, ale nagrywa także vlogi z wycieczek i akcji charytatywnych czy hojnych rozdań. W social mediach często określany jako “polski MrBeast”*. Ostatnio zrobiło się o nim głośno po tym, jak podarował 100 000 zł Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

* MrBeast - amerykański YouTuber, właściciel drugiego największego kanału na YouTube na świecie.

Kamil Labudda: Dzieciństwo

Młody wiek Buddy budzi nie lada zdumienie, biorąc pod uwagę jego osiągnięcia. Urodzony w 1999 roku, jako dwudziestolatek stał się ikoną polskiego YouTube'a. Jego droga do sukcesu była jednak wyboista. W 2003 roku, będąc zaledwie czteroletnim chłopcem, przeżył tragiczny wypadek samochodowy, w którym zginęła jego babcia, a matka doznała poważnych obrażeń. W wieku 16 latwyjechał z Krakowa do Anglii, gdzie pracował na zmywaku.

Po powrocie do Polski po osiągnięciu dorosłości został wyrzucony z domu przez matkę. Natomiast jego ojciec borykający się z uzależnieniem od alkoholu, zmarł jako bezdomny, co później przyczyniło się do decyzji Kamila o abstynencji od używek.

Kamil Labudda: Jak zdobył sławę?

Rozpoczął karierę jako konsultant telefoniczny, gdzie zarabiał od 7 do 10 tysięcy złotych miesięcznie. To pozwoliło mu na zakup pierwszego sportowego samochodu i późniejsze otwarcie wypożyczalni aut. Jednak nie zatrzymał się tylko na tym - zaangażował się także w biznes związany z fotowoltaiką. W 2020 roku wydał płytę "Rozdaję Karty", a jego profile w mediach społecznościowych szybko zyskiwały coraz większe ilości fanów. Aktualnie jego kanał na YouTube BuddaTV subskrybują ponad 2 miliony widzów, a sam Kamil intensywnie rozwija swoje biznesy, dzięki którym udziela się charytatywnie.

Kamil Labudda: Co zrobił w trakcie finału WOŚP 2024?

To, co zdecydowanie wyróżnia Buddę od innych popularnych influencerów, to jego hojność - łącznie na cele charytatywne przeznaczył miliony. Podczas ostatniego, 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w charakteryzacji starszego mężczyzny wrzucił do puszki wolontariuszy aż 100 tysięcy złotych. Dar influencera skomentował sam Jurek Owsiak słowami: “Jeżeli nas słucha ten, kto przekazał te pieniądze: bardzo dobry ultrasonograf będziemy mogli za tę kwotę zakupić”. Nie był to pierwszy raz, kiedy Budda okazał wsparcie dla WOŚP, podczas ubiegłorocznej edycji przekazał 50 tysięcy zł, a 2 lata temu20 tysięcy.

Nie mniej spektakularne były jego loterie, w których nagrodami były luksusowe samochody i inne cenne przedmioty. Jego ostatnia loteria, która zebrała ponad 650 tysięcy widzów podczas relacji na żywo, ustanowiła nowy rekord oglądalności w historii polskiego YouTube'a. W puli nagród znalazły się takie perełki jak BMW M3, Mercedes A45 AMG, Audi RS6, Toyota Supra oraz trzy BMW e46 z 2000 roku. Dodatkowo uczestnicy mieli szansę w przeszłości wygrać iPhone'y, laptopy i konsole.

Kamil Labudda: Inne akcje charytatywne

W 2019 roku Budda postanowił zmienić życie mężczyzny, który przez 11 lat był bezdomny. Youtuber nie tylko zaoferował mu pomoc, ale także podjął konkretne kroki, aby poprawić jego sytuację. Kupił mu nowe ubrania i bilet na pociąg, a dodatkowo przekazał mu 3 tysiące złotych na nowy start.

W ramach zorganizowanej przez niego akcji “darmowego tankowania” na jednej z rzeszowskich stacji paliw, 1 lipca 2023 r. pokrywał koszty paliwa wszystkich klientów, a także obdarowywał pieniędzmi fanów, którzy przybyli, aby osobiście spotkać się ze swoim idolem. Tego samego dnia podrzucił anonimowo skrzynię pełną słodyczy i gotówki (wartej 100 tysięcy zł!) pod Dom Dziecka w Długiem koło Krosna, o czym przyznał się dopiero po czasie.

YouTuber ofiarował swój czas i pieniądze także dla zwierząt. Wraz z oraz z Dolnośląskim Inspektoratem Ochrony Zwierząt zorganizował wydarzenie, w ramach którego pierwsze 50 osób, wyprowadzając na spacer psa, otrzymało od niego tysiąc złotych.