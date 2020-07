Centrum Badań i Innowacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu powstanie w zmodernizowanym budynku byłej pralni. Jak zaznaczył Madera, nowa jednostka będzie wykorzystywana zarówno na potrzeby medyczne, naukowe, jak i dydaktyczne szpitala.

"Projekt przenosi nas w pełen zakres szpitala klinicznego, który powinien mieć w swojej strukturze centrum badawcze. To pozwoli na przeprowadzanie badań klinicznych, badań naukowych, rozwój naszej kadry medycznej oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu medycyny, a w szczególności z obszaru schorzeń sercowo-naczyniowych oraz chorób kręgosłupa" - powiedział Madera.

Obiekt zostanie wyposażony w nowoczesne urządzenia służące diagnostyce - m.in. aparat dopplerowski, bieżnie elektryczną, podgrzewacz do szybkiego przetaczania ciepłej krwi i płynów, aparat do autotransfuzji krwi, pompę do drenażu płynu mózgowo-rdzeniowego, 32-kanałowy system do neuromonitoringu, holograficzny system obrazowania medycznych danych obrazowych techniką Mixed Reality, rezonans magnetyczny oraz tomograf komputerowy.

Uruchomienie Centrum Badań i Innowacji USK zaplanowano na 2022 rok. Projekt o wartości 27 mln zł będzie realizowany dzięki wsparciu ze strony Regionalnego Programu Operacyjnego, z którego będzie pochodzić 17 mln zł, oraz 2,4 mln zł przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. (PAP)

autor: Marek Szczepanik

masz/ pad/