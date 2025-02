Odporność psychiczna rodziców

Kluczem jest nie tyle sposób reagowania dziecka na trudne sytuacje, ale to, w jaki sposób rodzice radzą sobie ze stresem i jak pokazują to dzieciom. Zachowanie rodziców w dużej mierze wpływa na wykształcenie się w dziecku odporności psychicznej.

Reklama

Pochwała zaangażowania

Nie powinieneś skupiać uwagi dziecka na osiąganych przez nie wynikach. Zamiast tego połóż nacisk na znaczenie ciężkiej pracy i zaangażowania oraz dumy z nich. Uzależnianie dziecka od uznania z zewnątrz nie jest dobre dla budowania motywacji wewnętrznej.

Budowanie relacji z dzieckiem

Znajduj czas dla dziecka, dbając, o to, by był „jakościowy”. Ważne jest aktywne słuchanie, wspólne doświadczenia. Ważne, by dziecko czuło się cenione, bezpieczne i rozumiane. Zachęci to je do rozwoju i podejmowania ryzyka.

Unikaj karania

Rodzice dzieci odnoszących sukcesy unikali karania, które rozwija w dziecku niechęć do opiekunów i poczucie oddzielenia. Zamiast tego pozwalali, by dziecko odczuło negatywne konsekwencje swojego zachowania.

Nie nagradzaj edukacyjnych osiągnięć

Zamiast nagradzać za dobre wyniki w nauce, rozwijaj miłość dziecka do uczenia się. Ważne jest, by dziecko było gotowe do podejmowania starań bez obawy o to, czy wyniki nie uderzą w jego poczucie własnej wartości.

Zachęcaj dziecko do zadawania pytań

Warto nakłaniać dzieci do dociekliwości i zadawania pytań typu „dlaczego” i „jak”, a nie bezrefleksyjnego przyjmowania „poprawnych” odpowiedzi. Daje to dzieciom pewność siebie potrzebną do podważania status quo oraz rozwija ciekawość.

Pozwól dziecku uczyć się

Pozwól dziecku na samodzielność w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych czy innych zadań, zamiast wyręczać go. Wycofując się, pozwalasz dziecku przejąć inicjatywę i okazujesz szacunek dla jego zdolności, rozwijając w nim jednocześnie poczucie własnej wartości.