Instytucja ostrzegła mieszkańców woj. podkarpackiego oraz części małopolskiego i lubelskiego. "Uwaga! Dziś (25.07) są możliwe gwałtowne burze z gradem i silny wiatr. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr." - podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa we wtorek na Twitterze.

Sms-owe ostrzeganie

Reklama

Poinformowało również, że zostało uruchomione sms-owe ostrzeganie przed burzami z gradem i silnym wiatrem, które wysłano do mieszkańców woj. podkarpackiego oraz części małopolskiego i lubelskiego.

Reklama

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem.

Jakie opady deszczu są możliwe?

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie 50 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.

Rewolucja w pogodzie

To dopiero początek ekstremalnych zjawisk pogodowych w Polsce. Długoterminowa (10-dniowa) prognoza (obowiązująca do 2 sierpnia) IMGW wskazuje na znaczny spadek temperatur. Zaczniemy to odczuwać przede wszystkim w środę i czwartek. Najchłodniej będzie w województwie małopolskim, gdzie temperatury wyniosą odpowiednio: 11 i 13 stopni Celsjusza.

Od piątku temperatury będą znowu wzrastać i przekroczą 30 stopni Celsjusza. Od poniedziałku 31 lipca temperatura zacznie spadać – zwłaszcza w województwach: pomorskim i kujawsko-pomorskim (19 stopni), łódzkim (16 stopni), śląskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim (między 15 a 17 stopni Celsjusza).