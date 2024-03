Według raportu Henley & Partners i New World Wealth, Stany Zjednoczone zdeklasowały Chiny, stając się krajem z największą liczbą milionerów i miliarderów. Liczba Amerykanów, których płynne aktywa inwestycyjne przekraczają milion dolarów, wzrosła w ciągu dekady o imponujące 62 proc., przekraczając 5,5 miliona. To nie tylko imponujący wynik sam w sobie, ale również wyraźny kontrast z globalnym wskaźnikiem wzrostu wynoszącym 38 proc.

Populacja miliarderów rośnie

Amerykański sen XXI wieku nabiera nowego znaczenia. Nie chodzi już tylko o ciężką pracę i wytrwałość, ale również o umiejętność wykorzystania trendów technologicznych, innowacyjności i sprzyjającego otoczenia biznesowego. To właśnie te czynniki przyciągają do USA milionerów z całego świata, którzy szukają tu miejsca do dalszego pomnażania swojego bogactwa.

Przewaga USA nad Chinami staje się coraz bardziej widoczna. W ciągu ostatnich pięciu lat populacja milionerów w Stanach Zjednoczonych wzrosła dwukrotnie szybciej niż w Chinach. Ameryka stała się domem dla 37 proc. światowych milionerów, podczas gdy Chiny mogą pochwalić się jedynie 28 proc. Różnica robi się jeszcze bardziej widoczna w gronie najbogatszych. W USA jest 9 850 centymilionerów, czyli osób posiadających majątek przekraczający 100 milionów dolarów, podczas gdy w Chinach jest ich zaledwie 2 352.

Bogactwo promieniuje?

Sukces Ameryki w tworzeniu bogactwa przekłada się na inne dziedziny życia. Stany Zjednoczone są liderem w globalnych sprzedażach sztuki, odpowiadając za 42 proc. wartości tego rynku. Amerykanie są również liderami w kupowaniu luksusowych dóbr, a ich wydatki w tym sektorze są o 50 proc. wyższe niż w Chinach.

Chociaż Chiny z pewnością nie przestaną być ważnym graczem na arenie globalnej, to Stany Zjednoczone są dziś dominującym rynkiem i źródłem wzrostu dla gospodarki o wysokiej wartości netto. "Możliwości tworzenia bogactwa w USA są większe niż gdziekolwiek indziej na świecie", jak słusznie podsumowuje Dominic Volek, szef grupy klientów prywatnych w Henley.

Amerykański sen XXI wieku jest w zasięgu ręki dla tych, którzy potrafią wykorzystać sprzyjające warunki i odważnie wkroczyć na ścieżkę innowacji i przedsiębiorczości. Kraina milionerów i miliarderów kusi nie tylko bogactwem, ale również wolnością i możliwością realizacji swoich ambicji. To właśnie czyni Amerykę prawdziwym magnesem dla ludzi z całego świata.