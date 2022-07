Ministerstwo Edukacji i Nauki szacuje, że nawet 400 tys. dodatkowych uczniów z Ukrainy może wejść do polskich szkół od nowego roku szkolnego, wynika z wypowiedzi szefa resortu Przemysława Czarnka. Pod koniec roku szkolnego do polskich szkół i przedszkoli uczęszczało ok. 200 tys. uczniów z Ukrainy.

"Wszystko zależy od tego, co się będzie działo na Ukrainie w najbliższych tygodniach. […] W związku z tym trzeba przewidywać, że do polskich szkół wejdzie nawet do 400 tys. dodatkowych uczniów, tak szacujemy" - powiedział Czarnek w radiowej Trójce. Reklama "Skoro w Polsce jest około 800 tys. dzieci i młodzieży [z Ukrainy] w wieku szkolnym i przedszkolnym, spośród których 200 tys. jest już w naszych szkołach i przedszkolach, a 600 tys. pozostawało w nauce zdalnej z Ukrainą, to pewnie przynajmniej połowa z nich będzie myślała o tym, żeby od 1 września wejść do polskich szkół i stąd te szacunki" - wyjaśnił. Jak wynika z danych Straży Granicznej po inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę na przejściach polsko-ukraińskich w kierunku Polski odprawiono 4,75 mln osób z Ukrainy, w kierunku Ukrainy - 2,83 mln. (ISBnews)