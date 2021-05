Często tak bywa w przypadku diagnostyki. Niektóre badania – choć proste do przeprowadzenia – można wykonać tylko w placówce medycznej. To oznacza, że pacjentowi trzeba niejednokrotnie znaleźć łóżko (to oczywiście koszt) i że przez cały ten pobyt musi się nim zajmować personel medyczny (który mógłby być przy pacjentach wymagających więcej uwagi). Pobyt w szpitalu z powodu jednego krótkiego badania to rozwiązanie nieoptymalne również z punktu widzenia pacjenta. – Trafia do placówki nawet na trzy doby. Przecież to bezsens – mówi dr Izabela Grabska-Kobyłecka z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (UMŁ).