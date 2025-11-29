Nawiązano kontakt z wszystkimi satelitami

- Nawiązaliśmy kontakt ze wszystkimi naszymi satelitami wyniesionymi w nocy - w tym pierwszym satelitą dla Sił Zbrojnych RP. Teraz przystępujemy do fazy testów i kalibracji. Po ich zakończeniu satelita zostanie przekazany Siłom Zbrojnym - powiedział w sobotę PAP Wojciech Maćkowski z firmy ICEYE.

Firma opublikowała również komunikat, w którym podkreśliła, że - jako globalny lider w dziedzinie obserwacji Ziemi za pomocą satelitów wyposażonych w radar z syntetyczną aperturą (SAR) - „z powodzeniem umieściła na orbicie pierwszego polskiego satelitę wojskowego w ramach realizowanego przez Siły Zbrojne RP programu MikroSAR”.

Co dadzą satelity ICEYE?

Pozyskanie i wdrożenie satelitów radarowych ICEYE ma wzmocnić zdolności rozpoznawcze Sił Zbrojnych RP. „Satelity SAR zapewniają pełniejszy obraz sytuacji operacyjnej oraz umożliwiają obserwację Ziemi i precyzyjne wykrywanie obiektów w każdych warunkach pogodowych, niezależnie od pory doby - co odróżnia je od instrumentów optycznych i stanowi ich istotne uzupełnienie” - czytamy.

Spółka przypomniała, że od zawarcia umowy do wyniesienia satelity minęło 6 miesięcy. W maju br. firma ICEYE podpisała umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej na dostawę Siłom Zbrojnym RP trzech satelitów radarowych, z opcją zakupu kolejnych trzech w ciągu 12 miesięcy. Konsorcjum, które jest odpowiedzialne za dostawę systemu MikroSAR, obejmuje również wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1, odpowiadające za mobilny segment naziemny oraz mobilną antenę satelitarną.

Czym jest program MikroSAR?

W komunikacie zaznaczono, że MikroSAR jest jednym z czterech programów satelitarnych realizowanych przez polskie wojsko, obok pozyskania satelitów optoelektronicznych w ramach programów GLOB i MikroGLOB oraz projektu badawczego PIAST, koordynowanego przez Wojskową Akademię Techniczną. W ub.r. MON powołało również Agencję Rozpoznania Geoprzestrzennego i Usług Satelitarnych (ARGUS), która ma zarządzać wojskowymi zdolnościami satelitarnymi - koordynować pracę satelitów, dbać o ich bezpieczeństwo i dostarczać dane do ośrodków decyzyjnych.

W ramach misji Transporter-15 na orbitę trafiło w sumie pięć nowych satelitów ICEYE: pierwszy dla polskiego wojska oraz cztery w innych programach (m.in. w greckim programie Axis 1.2 oraz konstelacji Azalea firmy BAE Systems).

Uwzględniając piątkowy start, spółka od 2018 r. umieściła na orbicie 62 satelity na potrzeby własne oraz klientów; w samym 2025 r. - 22.

Jak podkreślono w komunikacie, najnowsza generacja satelitów dostarcza obrazy SAR o najwyższej na świecie jakości i rozdzielczości sięgającej 16 cm na piksel; jednocześnie pas obrazowania został poszerzony do 400 km, co pozwala na zebranie większej liczby danych podczas jednego przelotu i tym samym przyspiesza monitorowanie obszarów o priorytetowym znaczeniu.

Oprócz satelity MikroSAR na orbitę trafiła w piątek konstelacja satelitów PIAST oraz nanosatelita PW6U wrocławskiej firmy SatRev.