Co było celem ćwiczeń?

– Krok po kroku, z ćwiczenia na ćwiczenie, wzmacniamy obronę i odporność kraju – oświadczył Kristersson.

Jak poinformowano, ćwiczenia odbyły się z inicjatywy rządu, a ich scenariusz zakładał „poważne zmiany w polityce bezpieczeństwa w Szwecji i najbliższym sąsiedztwie”. „Celem było omówienie, co w fikcyjnej sytuacji byłoby niezbędne dla utrzymania bezpieczeństwa państwa, a także zacieśnienie współpracy między różnymi podmiotami” – wyjaśniono.

Udział wszystkich najważniejszych organów państwa

Oprócz ministrów i przedstawicieli szwedzkich sił zbrojnych uczestnikami spotkania byli: król Szwecji Karol XVI Gustaw, następczyni tronu księżniczka Wiktoria, a także część parlamentarzystów. Zaproszono również przedstawicieli Urzędu Ochrony Ludności i Gotowości, a także innych agencji państwowych.

O ćwiczeniach poinformowały również służby prasowe Riksdagu (parlamentu). W oświadczeniu napisano, że wziął w nich udział przewodniczący izby Andreas Norlen oraz 50 posłów delegacji wojennej, których zadaniem jest kontynuowanie pracy w przypadku wojny lub kryzysu. – Ważne jest, aby nasze centralne procesy demokratyczne nadal funkcjonowały nawet w trudnych sytuacjach – podkreślił Norlen. Riksdag liczy 349 członków.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk