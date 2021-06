Higiena jamy ustnej nie kojarzy się z innowacjami. Podstawowy zestaw, z którego korzystamy – nić dentystyczna, szczoteczka oraz pasta – nie zmienił się od ponad stu lat. Co gorsza, nie rozwiązuje on tak prostego problemu, jak utrzymanie czystości języka – o czym nie trzeba przekonywać nikogo, kto próbował zrobić to szczoteczką.

– A co, gdybyśmy mogli czyścić język za pomocą smacznej pastylki? – pyta Janusz Jankowiak z Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowego Instytutu Badawczego (IWNiRZ – PIB) w Poznaniu.

Tarka do języka

Wystarczy potrzeć lekko palcem o język, by przekonać się, że nie jest to płaska struktura. W widocznych gołym okiem brodawkach mogą zbierać się m.in. mikroskopijne resztki jedzenia, osad po kawie i herbacie – chętnie zagospodarowywane przez np. bakterie. Najprościej byłoby pozbyć się ich w mechaniczny sposób – tylko jak to zrobić, nie korzystając ze szczoteczki?

Rozwiązaniem okazały się pastylki ze specjalnym wkładem ciernym – drobinkami odtłuszczonych nasion lnu. Rozdrobnionymi w taki sposób, by miały tę samą wielkość, czyli są – jak to się profesjonalnie mówi – mikronizowane. – Ssąc taki cukierek i przesuwając go po języku, odkrywamy kolejne warstwy, które wskutek tarcia drobin lnu o powierzchnię języka mechanicznie usuwają resztki pokarmu, zapobiegając tworzeniu się osadu bakteryjnego – wyjaśnia Jankowiak.

Pastylki zostały zaprojektowane w sposób zgodny z panującymi trendami – nie zawierają cukru. Zamiast tego źródłem słodyczy są takie substancje naturalne jak maltitol, ksylitol oraz glikozydy stewiolowe. Naukowcy z IWNiRZ – PIB tłumaczą, że z różnych względów chcieli uniknąć korzystania z aspartamu i acesulfamu K – substancji popularnych w napojach gazowanych pozbawionych cukru.

Goździki rządzą

Bazą dla pastylki jest wykorzystywany na rynku (np. w produktach na ból gardła) izomalt. Dobór nie jest przypadkowy: izomalt przetwarzany jest w temperaturze bezpiecznej dla ziaren lnu. W przypadku wielu innych substancji słodzących parametr ten jest za wysoki i powoduje spalenie wkładu ciernego. Przy tworzeniu takiej kompozycji pod uwagę należy wziąć dużo zmiennych, które wzajemnie na siebie oddziałują. Jedną z ważniejszych był m.in. smak.

Ten pochodzi od naturalnych olejków eterycznych, które przy okazji zapewniają pastylce właściwość ograniczania rozwoju drobnoustrojów (taką funkcję pełni jeszcze cynk). Każda kombinacja olejków oznacza nieco inny smak, a także nieco inne potrzeby, jeśli idzie o dodawanie substancji słodzących. Całość dopracowano w wielu próbach zasilanych spożywczym know-how (produkcję próbnej partii wzięła na siebie firma specjalizująca się w produkcji leków w postaci pastylek do ssania). – Eksperymentowaliśmy z różnymi kompozycjami. Moja ulubiona jest o smaku pomarańczowo-goździkowym, ale niezła jest też cytrynowo-limonkowa. Zrobiliśmy nawet czarną pastylkę, nieco anyżową, ale ta źle kojarzyła się konsumentom w badaniach rynkowych – mówi Jankowiak.

Produkt został uznany i obsypany nagrodami na targach wynalazczości (Złoty Medal na targach technologicznych na Tajwanie, Srebrny Medal na targach wynalazków w Katowicach). Wszystko, czego potrzebuje, by trafić do naszych ust, to dystrybutor zainteresowany wprowadzeniem takiego produktu na rynek. ©℗

Eureka! DGP