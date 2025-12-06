22 proc. uczestników badania przyznało się do zaciągnięcia planowanego wcześniej długu, a 15 proc. stwierdziło, że zostało zmuszonych do zaciągnięcia kredytu nagłym, nieprzewidzianym wydatkiem. Z kolei 20 proc. osób wzięło na siebie zobowiązanie, którego z perspektywy czasu nie było w stanie udźwignąć. Jak ocenili autorzy badania, „pokolenie Z cechuje się ponadprzeciętnymi ambicjami, ale jednocześnie ma predyspozycje do wpadania w finansowe turbulencje”.

Duża podatność na impulsy

Co druga osoba (51 proc.) wskazała, że potrafiłaby znaleźć lepiej płatne źródło dochodu. Większość młodych uważa, że może samemu pokryć koszty związane z pracą - np. ubrania i transportu (82 proc.) i utrzymania aktywnego życia społecznego (67 proc.). Pieniądze na "wszelki wypadek” odkłada 66 proc., a 58 proc. przedkłada oszczędzanie ponad bieżące przyjemności. Jednocześnie pod wpływem stresu, niepokoju lub nudy skłonnych do wydawania pieniędzy jest 45 proc. młodych.

„Ostrożność finansowa współistnieje więc u młodych z większą podatnością na impulsy, które potrafią komplikować nawet dobrze zaplanowane strategie oszczędzania” - stwierdzili autorzy.

Największe obawy pokolenia Z

Połowa badanych obawia się, że koszty mieszkania utrudnią im budowanie stabilności finansowej, a 55 procent spodziewa się wzrostu bezrobocia w nadchodzących dwóch latach. Kolejne 30 procent martwi się, że rozwój generatywnej sztucznej inteligencji może wprost zagrozić ich miejscu pracy. Zdaniem autorów, wyniki badania pokazują, że młodzi dorośli podejmują pierwsze decyzje finansowe w warunkach, które są bardziej wymagające, niż mogłoby się wydawać.

Poczucie kruchości własnej sytuacji

„Obraz młodego pokolenia, który wyłania się z raportu, pokazuje, że Gen Z wkracza w dorosłość z dużą determinacją, ale także z wyjątkowo silnym poczuciem kruchości własnej sytuacji. Pewność siebie w obszarze pracy współistnieje tu z niepewnością dotyczącą przyszłości, a ostrożne planowanie finansów — z podatnością na emocjonalne decyzje” - podsumowali autorzy.

Pokolenie Z to osoby urodzone między połową lat 90. a początkiem lat 2010. European Consumer Payment Report 2025 opiera się na badaniu 20 tys. konsumentów z 20 krajów europejskich, w tym Polski, przeprowadzonym przez FT Longitude między lipcem a sierpniem 2025 r.