Ponad 24 mln zł wygrała jedna osoba we wtorkowym losowaniu Lotto - poinformował w komunikacie przekazanym we wtorek PAP główny specjalista biura Rzecznika Prasowego Dawid Kamiński. Szczęśliwe liczby to: 9, 10, 14, 23, 25 i 44.

Totalizator Sportowy nie podał jeszcze, gdzie padła główna nagroda. Ma to zrobić w komunikacie w środę. Reklama TS podał, że oprócz trafionej "szóstki" wartej ponad 24 mln zł gracze Lotto trafili także łącznie ponad 82 tys. wygranych niższych stopni - podał Kamiński. Informację o wynikach można tez znaleźć na stronie lotto.pl - przypomniał TS.