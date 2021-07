W zasadzie nie ma już zespołów, teraz mówi się, że są „projekty”, w cień schodzi to, co było punktem identyfikacji, czyli klub. Kiedy projekt nie wychodzi, to zmienia się trenera, sponsora, wymienia się piłkarzy

Z Krzysztofem Łęckim rozmawiają Mira Suchodolska i Jakub Kołodziejczyk Reklama Euro 2020 dobiega końca, w niedzielę finał, przestaniemy żyć piłką nożną. Co socjolog może nam nowego o niej powiedzieć? Mogę spróbować rozproszone źródła, zwykle głosy dziennikarskich specjalistów, wtłoczyć w teoretyczny schemat – taki np., że od formy wspólnoty futbol zmierza w kierunku spółki akcyjnej. Oraz wskazać przyczyny i konsekwencje tego procesu. Cały wywiad z przeczytasz w Magazynie Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP. Jakub Kołodziejczyk Mira Suchodolska Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję