Brazylijska gwiazda piłki nożnej kończy karierę reprezentacyjną

38-letnia gwiazda brazylijskiej ofensywy zadeklarowała w rozmowie z telewizją CNN Brasil, że zamierza zakończyć karierę w reprezentacji swego kraju po tegorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Wyjaśniła, że traktuje rozpoczynającą się w lipcu imprezę w stolicy Francji jako prestiżowy turniej, "na którym trzeba być”.

Zaznaczyła, że jeśli zostanie powołana do brazylijskiej reprezentacji na olimpiadę w Paryżu, to będzie “czerpać radość z każdej chwili tego turnieju”, gdyż to ostatnia duża impreza w 2024 r. Dodała, że jest on jej ostatnim rokiem w kadrze narodowej.

“Zawodniczki o imieniu Marta na pewno już nie będzie w kadrze Brazylii w 2025 roku” - powiedziała piłkarka, która w reprezentacji zagrała w 175 spotkaniach, strzelając 115 goli. W latach 2006-2010 oraz w 2018 r. odebrała nagrodę FIFA dla najlepszej piłkarki świata.

Marta w poszukiwaniu złotego medalu na Igrzyskach w Paryżu

Wyjazd do Paryża będzie dla Marty ostatnią szansą na zdobycie złotego medalu olimpijskiego. Dwukrotnie z koleżankami sięgała po srebro – na IO w Atenach (2004 r.) i Pekinie (2008 r.)

Marcin Zatyka (PAP)