Co najmłodsi myślą o zdalnym nauczaniu? Czy chcieli wracać do szkoły? Czym dla nich jest koronawirus i czy telefon służy tylko do rozmowy? Posłuchajcie!

Czego dorośli mogą nauczyć się od dzieci? Jakie najmłodsi mają marzenia związane z nadchodzącym Dniem Dziecka? Stery w tym odcinku podcastu "DGPtalk: Z pierwszej strony" przejmują dzieci – te małe i te duże. Naszymi gośćmi są: Magda, Róża, Maciek, Zuzia, Rafał, Zosia, Hania i Kuba. Posłuchajcie, co myślą o otaczającym świecie i zmianach, jakie w nim zaszły! Zapraszają Agnieszka Gorczyca i Dorota Żurkowska. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję