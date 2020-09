Ostatnie miesiące zmieniły realia pracy, działania w sferze publicznej i codzienne życie milionów ludzi na całym świecie. Przymusowa i przyspieszona transformacja cyfrowa uwidoczniła znaczne braki w zakresie cyberbezpieczeństwa, co doprowadziło do bezprecedensowego wzrostu aktywności cyberprzestępców. To zarówno wyzwanie, jak i szansa dla firm, które zechcą wykorzystać „nowe otwarcie” i przyczynić się do budowy cyfrowych podstaw gospodarki. Okazją do ich poznania będzie CYBERSEC EXPO Stage 2020, czyli wirtualne targi cyberbezpieczeństwa organizowane w ramach CYBERSEC Global 2020, Europejskiego – Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa, które odbędzie się w dniach 28-30 września w formule online.

- Przed rokiem CYBERSEC EXPO było jednym z największych tego typu wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej. Organizowane równolegle z CYBERSEC Forum targi stały się okazją dla wielu firm, start-upów i organizacji do zaprezentowania swoich pomysłów i rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa. Jestem przekonany, że także w tym roku, choć nie stacjonarnie, a w formule online, CYBERSEC EXPO spotka się z dużym zainteresowaniem. Dziś cyfrowy świat jest obecny w naszym codziennym życiu mocniej niż kiedykolwiek. Wiąże się to z jednej strony z potrzebą poczucia bezpieczeństwa, z drugiej ze zwiększoną aktywnością cyberprzestępców. O tym jak w praktyce zapewniać ten pierwszy element i przeciwdziałać drugiemu, będzie można przekonać się podczas CYBERSEC EXPO Stage 2020 – powiedział Robert Siudak, prezes CyberMadeInPoland. Przed przemysłem IT-Sec stoi wiele wyzwań, przede wszystkim edukacja rynku, a także wsparcie dla tych segmentów biznesu, które do tej pory w niewielkim stopniu korzystają z cyfrowych rozwiązań. Dlatego CYBERSEC EXPO Stage 2020 oddając ducha targów połączy funkcję edukacyjną realizowaną przez panele dyskusyjne z funkcją biznesową polegającą na prezentacji produktów i usług najbardziej innowacyjnych firm z przemysłu cyberbezpieczeństwa. Na scenie CYBERSEC EXPO Stage można będzie zobaczyć najnowsze rozwiązania z branży cyberbezpieczeństwa oferowane przez polskie firmy takie jak: ComCERT, Cyberus Labs, Cyber Security Center, Famoc, Findia, ICsec, NacVIew, Proget czy Vector Synergy, jak i rozwiązania firm brytyjskich, które zaprezentują się w dwóch godzinnych panelach. Będzie to także okazja do uzyskania wiedzy na temat nowo powstałego Polskiego Klastra Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland, w którego skład weszło ponad 40 polskich firm oferujących rozwiązania i usługi w tym zakresie. Podczas CYBERSEC EXPO Stage 2020 zaprezentowany zostanie również Digital Innovation HUB koordynowany przez Krakowski Park Technologiczny. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej wydarzenia https://cybersecforum.eu.