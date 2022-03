Jak podała amerykańska firma technologiczna, Google "zostanie właścicielem kompleksu biurowego The Warsaw HUB zlokalizowanego na warszawskiej Woli, w którym od zeszłego roku wynajmowała przestrzeń i ulokowała centrum rozwoju technologii chmurowych". Dodano, że wartość inwestycji w zakup budynków i dalszy rozwój centrum wyniesie blisko 2,7 mld zł.

W informacji wskazano, że wraz z przejęciem i dalszym rozwojem kompleksu The Warsaw HUB, Google w swoich warszawskich biurach będzie dysponował przestrzenią dla 2,5 tys. pracowników, "z potencjałem na dalszy jej rozwój w zależności od potrzeb". "Pracownicy Google mają możliwość zarówno pracy zdalnej, jak i w sposób hybrydowy - częściowo z biura, a częściowo z domu. Inwestycja w The Warsaw HUB zapewni firmie możliwości oferowania wszystkich tych modeli pracy" - zaznaczono.

"Google działa w Polsce od ponad 15 lat i jesteśmy dumni, że możemy pogłębić nasze zaangażowanie w kraju inwestując w zakup kompleksu biurowego The Warsaw HUB" - powiedziała, cytowana w informacji, Ruth Porat, wiceprezes i dyrektor finansowa Google i Alphabet. Dodała, że działalność firmy w Polsce wykracza poza wspieranie rozwoju gospodarki cyfrowej.

"Współpraca i nasze częste kontakty z prezesem Google Sundarem Pichaiem zaowocowały kolejną inwestycją w Polsce. Dziękuję za jej potwierdzenie podczas naszej rozmowy sprzed kilku dni - powiedział cytowany w informacji premier Mateusz Morawiecki. Wskazał, że decyzja Google, "realizowana w tak trudnych czasach, stanowi potwierdzenie dobrej kondycji i atrakcyjności naszej gospodarki". Szef rządu podkreślił, że to "nie tylko jednorazowy przykład inwestycji, ale przede wszystkim potwierdzenie trendu i strategicznej współpracy z naszymi amerykańskimi partnerami".

"Polska udowodniła już w poprzednich latach, że jej gospodarka jest stabilna pomimo światowych kryzysów, a nasz wzrost pozwolił najszybciej w UE nadrobić straty wywołane pandemią" - stwierdził Morawiecki. Dodał, że kolejna w naszym kraju inwestycja Google "potwierdza też istotne miejsce Polski na mapie rozwoju firm z obszaru nowych technologii". Jak stwierdził, Polska z inwestycjami w tym sektorze wpisuje się doskonale w światowe trendy.

Jak przekazała firma w poniedziałkowej informacji, "obecnie działalność Google w Polsce koncentruje się na wspieraniu działań na rzecz uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy".

Przypomniano, że w ubiegłym tygodniu Google poinformował o przeznaczeniu blisko 40 mln zł na pomoc organizacjom pozarządowym - "środki trafią zarówno do organizacji świadczących bezpośrednią pomoc humanitarną oraz wsparcie w pierwszych tygodniach pobytu uchodźców w Polsce, jak i do inicjatyw, które starają się odpowiedzieć na ich długofalowe potrzeby".

Dodano, że Google będzie też "wykorzystywać swoje zasoby i przestrzenie, by wesprzeć osoby dotknięte wojną w Ukrainie - m.in. w Campusie Google for Startups" na warszawskiej Pradze ma być utworzone centrum, gdzie lokalne organizacje pozarządowe będą świadczyć pomoc prawną i psychologiczną dla uchodźców.

W informacji wskazano, że Google zatrudnia obecnie w Polsce ponad 1 tys. osób, w tym ponad 600 inżynierów i inżynierek oprogramowania. "Warszawskie centrum inżynieryjne jest największym ośrodkiem rozwoju technologii chmurowych Google w Europie" - zaznaczono.

Przypomniano, że w 2021 r. firma uruchomiła w Warszawie tzw. region Google Cloud, obsługujący klientów z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, "stając się jednocześnie pierwszym globalnym dostawcą usług chmurowych, który otworzył taką inwestycję w regionie". Z kolei od ponad 6 lat na warszawskiej Pradze działa Campus Google for Startups, "który wspiera młode firmy z regionu w ekspansji na globalne rynki".

Dodano, że Google w Polsce prowadzi też programy edukacyjne. "Do tej pory ponad 270 tys. osób w całym kraju wzięło udział w inicjatywach rozwijających ich umiejętności cyfrowe, a w ciągu ostatnich dwóch lat firma przeszkoliła ponad 24 tys. specjalistów z zakresu chmury obliczeniowej" - przekazano.

Według ministra rozwoju i technologii Piotra Nowaka, inwestycja Google w Warszawie "to kolejny dowód na to, że nasz kraj ma ogromny potencjał w rozwijaniu innowacji i nowych technologii". Wyraził zadowolenie, że Polska ma wkład w rozwój globalnych rozwiązań chmurowych, "które wspierają praktycznie wszystkie gałęzie nowoczesnej gospodarki".

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski zaznaczył, że Google "docenia to, co Polska ma do zaoferowania i jest przykładem na to, że nasze kraje wspólnie budują przyszłość w dziedzinie technologii, która może zmienić świat".

Również w poniedziałek firma Ghelamco poinformowała o sprzedaży biurowców wraz z pasażem handlowym w kompleksie The Warsaw HUB. "Nabywcą jest Google Poland – jeden z głównych najemców budynku" - wskazano w informacji spółki.

Google jest spółką zależną firmy Alphabet; oferuje takie produkty i platformy, jak: wyszukiwarka, Mapy, Gmail, Android, Google Play, Chrome i YouTube.