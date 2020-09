„Nawet największe gospodarki europejskie nie są w stanie dziś w obszarze technologicznym samodzielnie budować przewag konkurencyjnych czy tworzyć ogromnych firm. Jeśli spojrzymy na to zjawisko w skali świata, to w czołowych zestawieniach raczej nie ma firm z Europy” – uważa Krzysztof Szubert. I dodaje: „Dlatego pomysły, takie jak budowa jednolitego rynku cyfrowego, są bardzo korzystne pod warunkiem, że wszyscy będą wdrażali to równolegle”.

„Ważne, aby nie tworzyć pod tym względem żadnych zapóźnień. W Polsce była szeroka dyskusja o 5G – jeśli będziemy opóźniać proces wdrażania tej technologii, a cała Europa ją wprowadzi, to pojawią się kolejne opóźnienia we wdrażaniu kolejnych technologii” – wyjaśnia.