Jak wynika z badania przeprowadzonego w połowie lipca przez serwis Travelist.pl, pomimo kryzysu, obniżonych zarobków i ograniczeń związanych z pandemią aż 80 proc. respondentów deklaruje, iż planuje w tym roku wyjechać na urlop.

Warto jednak dodać, że aż dwie trzecie badanych planujących urlop w tym sezonie podjęło taką decyzję dopiero w ostatnim czasie i przyznaje się do zmiany zdania względem wcześniejszych planów.

"Wśród głównych czynników aktywizujących wakacyjne wyjazdy respondenci wskazują przede wszystkim poprawę sytuacji epidemiologicznej w Polsce (29 proc.), ale też perspektywę otrzymania bonu turystycznego 500+. Zapowiedź wprowadzenia nowego programu miała wpływ na decyzję aż 28 proc. badanych, a w przypadku rodzin wielodzietnych (pow. trójki dzieci) odsetek ten wzrasta powyżej 50 proc." - podano.

Według autorów badania, bon turystyczny 500+ sprawi, że nawet o 15 proc. więcej rodzin z dziećmi będzie mogło sobie pozwolić na wyjazd. Tyle potencjalnych beneficjentów programu (czyli rodziców posiadających przynajmniej 1 dziecko do 18 r.ż.) deklaruje wprost, iż gdyby nie perspektywa otrzymania bonu 500+, w ogóle nie mogliby wyjechać w tym roku na wakacje. Przy trójce dzieci odsetek ten wzrasta do 21 proc., natomiast w przypadku rodzin wielodzietnych aż 37% wyjedzie tego lata dzięki 500 plus - czytamy w badaniu.

Jedna czwarta rodziców czeka z planowaniem urlopu na wprowadzenie rządowego programu i blisko połowa zamierza z niego skorzystać jeszcze w tym sezonie - wskazano.

Z danych serwisu wynika, że w tym roku chcemy wypoczywać w Polsce – bo uważamy, że tak będzie bezpieczniej. Zdecydowana większość respondentów planuje urlop w kraju, a tylko 15 proc. rozważa wyjazd za granicę. O zagranicznych wakacjach częściej myślą osoby nieposiadające dzieci, którym bon 500+ nie przysługuje (23 proc.).

Wśród uczestników ankiety zdecydowanie najpopularniejszym kierunkiem krajowym jest Bałtyk, nad który wybiera się ponad połowa wszystkich badanych. Kolejne miejsce zajmują polskie góry, gdzie chciałoby spędzić lato nieco ponad 37 proc. użytkowników serwisu. Według prezesa Travelist.pl Tomasza Piszczaka, tendencję tę potwierdzają dane transakcyjne serwisu. "W ostatnim czasie widzimy ogromne zainteresowanie wyjazdami nad morze. Obecnie ok. 50 proc. wszystkich wyszukiwań dotyczy pobytów nad Bałtykiem. To wzrost o blisko 30 proc. w porównaniu z ubiegłym sezonem" – podał.

Jak powiedział w środę PAP wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy, od 31 lipca br. rodzice dzieci do 18. roku życia będą mogli rejestrować się w systemie PUE ZUS i składać wnioski o przyznanie bonu turystycznego. Bony dostaną sms-em w postaci kodu.

Wiceszef resortu rozwoju zaznaczył, że od 25 lipca będą mogli rejestrować się za pośrednictwem PUE ZUS na liście podmiotów turystycznych przedsiębiorcy zainteresowani przystąpieniem do programu Polski Bon Turystyczny.

„Lista ta będzie udostępniona na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej” – wskazał Gut-Mostowy. Zapewnił, że pierwsze przelewy do przedsiębiorców turystycznych, którym klienci zapłacili za usługi bonem, „nastąpią najpóźniej w ciągu 14 dni”.

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym weszła w życie w sobotę, 18 lipca br. Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500 plus. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i 500 plus im się nie należy. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowy bon o wartości 500 zł.

Według resortu rozwoju za pomocą bonu będzie można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Płatności bonem mają być realizowane w oparciu o komunikację SMS. Chcąc zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba będzie okazać podmiotowi turystycznemu specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny otrzymany sms-em.

Badania przeprowadzono w połowie lipca na próbie ponad 3 tys. gości hotelowych korzystających z serwisu Travelist.pl.