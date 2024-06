Ile trzeba płacić za pobyt na płatnej plaży we Włoszech? Zawrotne ceny

Od około 30 do nawet 700 euro dziennie trzeba zapłacić za pobyt na płatnej plaży we Włoszech z leżakami i parasolem - takie dane przedstawiła organizacja obrony praw konsumentów Codacons. Jak odnotowała, w porównaniu z zeszłorocznym sezonem letnim ceny te wzrosły od 3 do 5 procent.