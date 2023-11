Z danych, które przygotowało na naszą prośbę Centrum e-Zdrowia, wynika, że w styczniu 2020 r. wystawiono 200 elektronicznych recept na medyczną marihuanę. We wrześniu 2022 r. było ich już 9,5 tys., a we wrześniu 2023 r. – niemal 25 tys. Zdaniem naszych rozmówców za wzrostem popytu stoi upowszechnienie receptomatów, a nie tylko realne potrzeby medyczne. O popycie na marihuanę przez internet może także świadczyć rosnąca liczba stron, na których można kupić tylko „zieloną receptę”. O tym, że nie chodzi jedynie o medycynę, świadczą wpisy osób korzystających z tej oferty: „towar czysty, bez domieszek”, „to samo, co u dealera, ale hodowane w lepszych warunkach”, „nie to, co lata na osiedlu”.

