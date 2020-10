Szef MZ był pytany podczas konferencji prasowej o noszenie maseczek w trakcie aktywności sportowych.

Minister podkreślił, że rząd chce przyjąć takie rozwiązania, które "przede wszystkim będą chroniły populację". "Wychodzimy tutaj od pewnej wykładni celowościowej i szukamy tych sytuacji, gdzie noszenie maseczki najbardziej skutecznie ogranicza ryzyko transmisji" - powiedział Niedzielski.

Zaznaczył, że "w przestrzeni miejskiej zakładamy, że te aktywności sportowe są obciążone ryzykiem zakażenia". "Tutaj przyjęliśmy taką linie demarkacyjną, że to, co jest robione w przestrzeni miejskiej jest zobowiązanie do noszenia maseczki, również dotyczy to jazdy na rowerze. Natomiast w parkach, czy innych terenach zielonych, sugerujemy, że ten obowiązek nie jest konieczny, o ile można zachować dystans" - wyjaśnił minister.

Jak dodał, intencją przepisów jest ograniczenie ryzyka zakażeń. "Oczywiście w przestrzeni miejskiej jest ono o wiele większe, na terenach zielonych mniejsze" - wskazał Niedzielski.(PAP)

autorki: Karolina Kropiwiec, Agnieszka Ziemska