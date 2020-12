"Dzisiaj chcemy przedstawić państwu projekt Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19" - oświadczył szef KPRM.

Jak podkreślił, najważniejszym celem rządu jest przeprowadzenie w 2021 r. programu szczepień dzięki któremu mamy uzyskać odporność populacji. "To jest największe i kluczowe wyzwanie dla Polski w 2021 roku" - mówił.

Dworczyk wskazał, że prezentowany projekt ma szczegółowo opisać wszystkie procesy, zebrać maksimum informacji, które są związane z programem szczepień.

Minister przedstawił też główne cele "wynikające z tego zasadniczego". "Po pierwsze naszym zadaniem jest dostarczenie szczepionek, które będą bezpieczne i skuteczne. Po drugie tych szczepionek musi być w wystarczającej ilości" - wskazał.

Dworczyk dodał, że cała operacja musi być przeprowadzona w najkrótszym możliwym czasie. "Tak, żeby to było bezpieczne, ale ten czas musi być jak najkrótszy. To szalenie duże wyzwanie od strony logistyki, organizacji" - zaznaczył.

Po czwarte - kontynuował - szczepionki muszą być darmowe i dobrowolne. "I po szóste musimy zorganizować cały proces tak, żeby był przyjazny dla obywatela. Żeby punkty szczepień były łatwo dostępne" - podkreślił Dworczyk.

Szczepienia rozpoczną się w styczniu, ale dokładny termin zależy od producentów

Szczepienia przeciw koronawirusowi zaczną się w styczniu, ale dokładny termin jest uzależniony od producentów szczepionki; dopóki nie uzyskają oni wszystkich zgód wymaganych w UE, nie rozpoczniemy dystrybucji i programu szczepień - podkreślił we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk.

Dworczyk powiedział na konferencji prasowej, że szczepionki przygotowane przez różne firmy są tak samo skuteczne i rząd nie preferuje żadnej konkretnej firmy.

"Szczepienia zaczną się w styczniu, ale podkreślamy, że dokładny termin jest uzależniony od producenta, dopóki producent nie uzyska wszystkich zgód, aby te szczepionki były używane na terenie UE, nie rozpoczniemy dystrybucji i programu szczepień" - podkreślił Dworczyk.

Powtórzył, że jeżeli deklaracje producentów spełnią się, to program szczepień rozpocznie się w styczniu. "Jesteśmy do tego od strony organizacyjnej przygotowani" - zadeklarował szef KPRM.

Główny doradca premiera ds. Covid-19 prof. Andrzej Horban przestrzegł, aby nie liczyć, iż wszyscy zostaną zaszczepieni w styczniu czy lutym. "To będzie proces wielomiesięczny, długotrwały z paru powodów. Po pierwsze te szczepionki będą produkowane sukcesywnie, nikt nie wyprodukuje kilku miliardów dawek od razu, a po drugie - ze względów logistycznych" - podkreślił Horban.

Dworczyk: Według obecnych zgłoszeń placówek medycznych, można by szczepić tygodniowo ok. 180 tys. osób

Trwa proces naboru podmiotów leczniczych, które będą prowadzić szczepienia, pierwszy etap zakończy się 11 grudnia, według obecnych zgłoszeń, można by szczepić tygodniowo około 180 tys. osób - przekazał we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk.

Dworczyk przypomniał na konferencji prasowej, że w zeszłym tygodniu rozpoczął się nabór podmiotów leczniczych, w których będą znajdować się punkty szczepień.

"Ten proces postępuje, jego pierwszy etap zakończy się 11 grudnia, do tej pory mamy już tyle zgłoszeń, że tygodniowo możemy szczepić około 180 tysięcy osób, ale o szczegółach będziemy mówili po 11 grudnia" - powiedział szef kancelarii premiera.

Będą zachęty dla osób zaszczepionych

Zwolnienie z kwarantanny po kontakcie z osobami zakażonymi oraz po podróży do krajów wysokiego ryzyka, a także nieuwzględnianie w obowiązujących limitach zgromadzeń i spotkań - takie zachęty dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej szef MZ mówił o zachętach dla osób, ktore się zaszczepią przeciwko COVID-19. Wśród nich wymienił: zwolnienie z kwarantanny po kontakcie z osobami zakażonymi lub z wysokim ryzkiem zakażenia, zwolnienie z kwarantanny po podróży do krajów wysokiego ryzyka z punktu widzenia COVID-19, a także nieuwzględnienie osoby zaszczepionej w obowiązujących limitach zgromadzeń i spotkań.

Niedzielski podkreślił, że zachęty te będą dotyczyły osób, które przyjmą obie dawki wymagane dla skuteczności szczepionki.

Minister zdrowia zaznaczył, że jest to "pakiet minimum". Dodał, że "gdy tylko zapoznamy się z charakterystykami poszczególnych produktów" podjęta zostanie decyzja o dodatkowych zachętach dla zaszczepionych.

Z kolei główny doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban podkreslił, że dla ludzi starszych wystarczającą zachętą powinno być to, że się człowiek ochroni przed chorobą. "W przypadku ludzi młodszych jest to, że nie bedzie się transmitować zakażenia na swoich rodziców i dziadków, co pozwoli cieszyć się życiem rodzinnym przez dłuższy czas" - dodał.

Premier: Mamy już zarezerwowanych i zakupionych ponad 60 mln dawek szczepionek

Mamy już zarezerwowanych i zakupionych ponad 60 mln dawek szczepionek od sześciu wiodących światowych producentów - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki we wtorkowym wpisie na Facebooku poinformował, że Polska zakupiła już ponad 60 mln dawek szczepionek.

"Na chwilę obecną mamy już zarezerwowanych i zakupionych ponad 60 000 000 dawek szczepionek od 6 wiodących światowych producentów! Jesteśmy zabezpieczeni - a teraz jest czas na wielkie wyzwanie, czyli implementację Narodowego Programu Szczepień na COVID-19" - napisał premier.

Na konferencji prasowej we wtorek rano minister zdrowia Adam Niedzielski i szef KPRM Michał Dworczyk przedstawili projekt Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

Narodowy Fundusz Zdrowia od piątku prowadzi elektroniczny nabór placówek medycznych, które chcą przystąpić do programu szczepień. Założono, że na mapie Polski pojawi się ok. 8 tys. punktów szczepień. We wtorek Dworczyk poinformował, że według obecnych zgłoszeń można by szczepić tygodniowo 180 tys. osób.

Powstanie centralny rejestr zaszczepionych, ich stan zdrowia będzie monitorowany

Państwo bierze na siebie odpowiedzialność za monitorowanie stanu zdrowia osób zaszczepionych. Będzie utworzony ich centralny rejestr i system zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych – powiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia zaznaczył, że "badania kliniczne są podstawą wydania ostatecznej rekomendacji dopuszczenia szczepionki do obrotu".

"Wszystkie produkty, które takie dopuszczenie otrzymają, muszą przejść procedurę, a więc muszą być dokonane badania najpierw na małych grupach testowych, potem stosunkowo w kolejnych fazach klinicznych na grupach większych tak, żeby w trzeciej fazie, która w zasadzie jest taką fazą kończącą przed dopuszczeniem do obrotu rynkowego, liczba osób, na których badamy skuteczność szczepienia wynosi już dziesiątki tysięcy" – wyjaśnił minister Niedzielski.

Szef resortu zdrowia podkreślił, że wszyscy mogą być pewni, że "zanim jakakolwiek osoba w Polsce zostanie zaszczepiona, wcześniej ten produkt jest testowany, badany na dziesiątkach tysięcy wolontariuszy – osób, które uczestniczą w badaniach klinicznych."

Podkreślił, że "bezpieczeństwo to nie tylko sam proces wytworzenie szczepionk, czy jej proces dopuszczenia do rynku, ale także zagadnienie związane z monitorowaniem tego, co się dzieje z osobami zaszczepionymi – czy występują jakieś zdarzenia niepożądane".

Niedzielski oświadczył, że "państwo bierze na siebie odpowiedzialność za monitorowanie tego, co będzie się działo z osobami zaszczepionymi".

Zapowiedział, że "będzie utworzony centralny rejestr osób zaszczepionych, który umożliwi osobom zaszczepionym funkcjonowanie na zasadzie ozdrowieńca. Zaznaczył, że "będzie także stworzony system zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych, który – jak dodał – funkcjonuje w Polsce i nie wymaga szczególnej modyfikacji".

Wyjaśnił, że system działa w ten sposób, że "lekarz, widząc jakikolwiek odczyn poszczepienny ma obowiązek zgłosić to do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która przekazuje te informacje centralnie do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny".

"Wszystkie informacje będą gromadzone centralnie i będą jawne. Chcemy, żeby wszystkie sprawy dotyczące szczepienia i jego efektów były jawne z punktu widzenia publicznego" – dodał minister Niedzielski.

Państwo weźmie odpowiedzialność cywilną za ewentualne zdarzenia niepożądane

Umowa zawarta przez Komisję Europejską bezpośrednio z producentami szczepionek ceduje na państwa członkowskie odpowiedzialność cywilną za wszelkie niepożądane zdarzenia w procesie szczepień; gwarantem odpowiedzialności cywilnej jest państwo - powiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Na wtorkowej konferencji prasowej, na której zaprezentowano projekt Narodowej Strategii Szczepień, dziennikarze pytali o kwestie ewentualnej odpowiedzialności koncernów produkujących szczepionki na Covid-19 przy wystąpieniu negatywnych skutków ubocznych oraz, czy umowa zakupu szczepionek tę kwestię reguluje.

Minister zdrowia odpowiedział, że w zaprezentowanym projekcie Narodowej Strategii Szczepień "jeszcze nie znalazły się takie dywagacje prawnicze dotyczące zagadnienia odpowiedzialności cywilnej i karnej". Jak zaznaczył, jest to złożone zagadnienie.

"Po pierwsze, umowa zawierana przez Komisję Europejską bezpośrednio z producentami ceduje na państwa członkowskie odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia, które będą w procesie szczepień pojawiały się jako niepożądane" - powiedział Niedzielski. Dodał, że gwarantem odpowiedzialności cywilnej w tym zakresie jest państwo.

"W gruncie rzeczy, nie wymaga to naszej analizy prawnej, żadnego dodatkowego uregulowania" - stwierdził szef resortu zdrowia.

"Część państw objętych mechanizmem wspólnotowego zakupu, przygotowało specustawy, które mówią, że ta odpowiedzialność jest właśnie na państwie, ale raczej ma to rolę jasnego komunikatu niż konieczności uzupełnienia systemu prawnego" - powiedział Niedzielski.

Poinformował, że rząd zastanawia się, czy nie uzupełnić tekstu Strategii o takie zapisy. "Musimy skończyć analizę. Z pierwszego podejścia wynika, że nie musimy nic doprecyzowywać prawnie" - powiedział.

"Proszę pamiętać, że również w tym przypadku, od strony zagrożenia karnego, będzie działała klauzula dobrego samarytanina, czyli jest to odciążenie środowiska lekarskiego od odpowiedzialności w zakresie karnej" - powiedział Niedzielski. Jak zaznaczył, państwo również jest gwarantem odpowiedzialności cywilnej.

Premier Mateusz Morawiecki we wtorkowym wpisie na Facebooku poinformował, że Polska zakupiła już ponad 60 mln dawek szczepionek "od 6 wiodących światowych producentów".

W miniony czwartek rzecznik Komisji Europejskiej Stefan DE Keersmaecker poinformował, że Komisja podpisała dotychczas sześć umów na dostawy szczepionek, rozmowy z kilkoma firmami, które pracują nad obiecującymi prototypami trwają.

Pierwsze porozumienie KE zawarła z firmą AstraZeneca. Dotyczy ono zakupu 300 milionów dawek szczepionki, z opcją zakupu kolejnych 100 milionów w imieniu państw członkowskich UE. Umowa weszła w życie po formalnym podpisaniu umowy przez AstraZeneca i Komisję w dniu 27 sierpnia.

18 września 2020 r. weszła w życie druga umowa KE z firmą farmaceutyczną, tym razem z Sanofi-GSK, która umożliwi zakup do 300 milionów dawek szczepionki. 8 października KE zatwierdziła trzecią umowę - z firmą Johnson and Johnson, dotyczącą początkowego zakupu szczepionek dla 200 milionów ludzi, a następnie zakupu dla dodatkowych 200 milionów osób.

11 listopada unijni urzędnicy osiągnęli porozumienie z BioNTech-Pfizer ws. zakupu 200 milionów dawek w imieniu wszystkich państw członkowskich UE, z opcją zakupu do 100 milionów dodatkowych dawek. 17 listopada Komisja porozumiała się z CureVac na pierwszy zakup 225 milionów dawek z możliwością zakupu dodatkowych 180 milionów dawek.

25 listopada zawarto porozumienia z firmą Moderna dotyczące początkowego zakupu 80 milionów dawek, z opcją zakupu do 80 milionów dodatkowych dawek

Niedzielski: Około 1000 podmiotów zadeklarowało chęć uczestnictwa w programie szczepień

Mamy około 1000 podmiotów, które już zadeklarowały chęć uczestnictwa w narodowym programie szczepień; zainteresowane są nie tylko poradnie POZ, ale również sieci komercyjne, szpitale, przychodnie specjalistyczne - mówił we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister zdrowia został zapytany na konferencji prasowej, ile podmiotów leczniczych zgłosiło się do udziału w narodowym programie szczepień.

Niedzielski wskazał, że zainteresowanie udziałem w programie szczepień jest nie tylko ze strony lekarzy POZ, ale również ze strony sieci komercyjnych, szpitali, przychodni specjalistycznych. "Te zgłoszenia wpływają systematycznie" - dodał minister zdrowia.

Przekazał, że według obecnych zgłoszeń można by szczepić tygodniowo 180 tys. osób. "Co oznacza, że mamy około 1000 zespołów, które już w tej chwili, po dwóch-trzech dniach, zadeklarowały chęć uczestnictwa" - dodał.

Szef KPRM Michał Dworczyk przypomniał, że do 11 grudnia zbierane są zgłoszenia od podmiotów prowadzących działalność leczniczą, które chcą stworzyć punkty szczepień przeciw Covid-19.

"Między 11 a 15 grudnia będziemy podejmować decyzje o ewentualnych dalszych działaniach związanych z tworzeniem takich punktów, jeśli będzie taka potrzeba, np. dużych centów szczepień w szpitalach rezerwowych, czyli tymczasowych, tudzież rozpisaniu kolejnego postępowania ze zmienionymi warunkami" - dodał minister.

Przekazał, że 15 grudnia zostanie opublikowana mapa punktów szczepień przeciwko Covid-19.

Szef Centrum Analiz Strategicznych przy kancelarii premiera prof. Norbert Maliszewski poinformował z kolei o kampanii informacyjnej dotyczącej szczepień. "W przyszłym tygodniu, czyli około 15 grudnia będziemy trafiać do rozumu. Pojawi się strona internetowa, na której będzie szeroka wiedza dotycząca szczepień, a także infolinia, która będzie służyła temu, aby uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące Covid-19 i szczepienia" - przekazał.

"Potem będziemy starali się trafiać do serca, czyli będzie duża kampania społeczna, która będzie się opierać w dużej mierze na argumentach emocjonalnych" - dodał Maliszewski.

Narodowa Strategia Szczepień to 34-stronicowy dokument podzielony na 9 rozdziałów

Narodowa Strategia Szczepień to 34-stronicowy dokument podzielony na 9 rozdziałów, poświęconych m.in. skuteczności i bezpieczeństwu szczepionek na koronawirusa - mówił we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk. Dodał, że musi być przeprowadzona kampania informacyjna ws. szczepień.

Dworczyk mówił na konferencji prasowej, że Strategia Narodowego Programu Szczepień to dokument, który liczy 34 strony i jest podzielony na 9 rozdziałów.

Te rozdziały to kolejno: wprowadzenie; drugi rozdział poświęcony jest skuteczności i bezpieczeństwu szczepionek; trzeci rozdział opisuje cały proces zakupu i finansowania szczepionek; czwarty - proces dystrybucji i całej logistyki; piąty rozdział poświęcony jest zaleceniom medycznym i organizacji punktów szczepień oraz kolejności szczepień poszczególnych grup społecznych.

"W siódmym rozdziale opisujemy komunikację i edukację publiczną, w związku z tym, że jest to nowa szczepionka, nie tylko dla nas w Polsce, ale tak naprawdę dla całego świata, w związku z tym, że pojawiają się różne nieodpowiedzialne opinie czy fake newsy, musimy przeprowadzić dużą, uczciwą akcję informacyjną i profrekwencyjną" - mówił Dworczyk.

Zaznaczył, że obecnie poniżej 50 proc. Polaków deklaruje chęć przystąpienia do szczepienia.

Szef KPRM dodał, że ósmy rozdział strategii to monitorowanie i przebieg programu szczepień. Ostatni, dziewiąty rozdział przedstawia wszystkie podmioty zaangażowane w przygotowane Narodowej Strategii Szczepień.

Do soboty zbieranie uwagi do strategii szczepień

Chcemy jak najszerzej przeprowadzić konsultacje projektu strategii szczepień przeciw Covid-19; do soboty będziemy zbierali wszystkie uwagi, by we wtorek za tydzień rząd przyjął oficjalny dokument - poinformował we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk.

Szef kancelarii premiera przedstawił na konferencji prasowej projekt strategii szczepień przeciw Covid-19. Jak mówił, jeszcze we wtorek dokument trafi do konsultacji - do południa projekt zostanie zamieszczony na stronach internetowych KPRM i Ministerstwa Zdrowia.

Dworczyk poinformował, że najbliższe cztery dni, a więc do soboty do godz. 10, będą zbierane uwagi, na podstawie których projekt strategii będzie dopracowany i ulepszany. Z kolei za tydzień we wtorek 15 grudnia rząd ma przyjąć oficjalny dokument.

"Te konsultacje są szalenie ważne, bo będzie to jedno z największych, jeśli nie największe wyzwanie w roku 2021. Dobrze, abyśmy do niego przystąpili w duchu narodowej zgody" - oświadczył szef KPRM.

Dworczyk mówił, że propozycje zmian w projekcie będzie można wysyłać na specjalny adres mailowy. "Będziemy także spotykali się - głównie w formie telekonferencji - z szeregiem środowisk, nie tylko środowisk medycznych. Chcemy przedstawić ten dokument i samorządowcom, i politykom, i ekspertom. Wszystkim, którzy mogą, powinni, chcieliby wypowiedzieć się w tej sprawie" - zapowiedział.

"Chcemy jak najszerzej przeprowadzić konsultacje" - zapewnił szef KPRM.