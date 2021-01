Pandemia stała się testem dla naszych gospodarek, który zalicza jedynie nordycki model państwa dobrobytu – praktycznie wszystkie państwa północnej Europy notują stosunkowo dobre wskaźniki. Co ciekawe, najgorzej z nich radzi sobie Szwecja, która liberalnie podeszła do zagrożenia. Do 4 stycznia zanotowała 848 zgonów na COVID-19 na milion mieszkańców i 3,5-procentowy spadek PKB w III kw. 2020 r. Ale to wciąż lepiej niż Wielka Brytania , w której recesja sięga prawie 10 proc., zaś śmiertelność na koronawirusa to 1121 zgonów na milion mieszkańców.