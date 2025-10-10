Ile kosztuje ogrzewanie domu w Polsce w 2025?

Analiza PAS pokazuje, że wciąż najdroższym sposobem ogrzewania pozostaje olej opałowy – 10 448 zł rocznie dla typowego domu jednorodzinnego o powierzchni 150 m². Niewiele taniej wychodzi ogrzewanie gazowe – 8 810 zł, apodium najdroższych zamyka „kopciuch” na drewno kawałkowe – 8 631 zł. Ogrzewanie kotłem węglowym pozaklasowym to koszt 7292 zł.

Znacznie tańsze okazują się kotły ekoprojektowe na kawałki drewna – 6 605 zł rocznie i na węgiel 5580 rocznie.

Ogrzewanie pelletem też coraz droższe ze względu na rosnące ceny tego paliwa, kosztuje średnio 8 022 zł rocznie.

PAS podkreśla, że koszty węgla i drewna są wciąż wysokie, a najbardziej nieopłacalne pozostają kopciuchy – zarówno pod względem finansowym, jak i środowiskowym.

Pompa ciepła – najtańsze rozwiązanie dla domu

Najlepiej w zestawieniu wypada pompa ciepła z ogrzewaniem podłogowym – koszt roczny to 5 269 zł lub nawet tylko 4 532 zł w zależności od rodzaju pompy. To prawie dwukrotnie mniej niż w przypadku ogrzewania gazowego.

Eksperci zwracają uwagę, że przy obecnych cenach energii pompa ciepła jest nie tylko najtańszym, ale też najbardziej stabilnym rozwiązaniem – jej koszt użytkowania od roku pozostaje na podobnym poziomie.

Co więcej, pompa ciepła w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną to rozwiązanie, które może praktycznie wyeliminować koszty ogrzewania i prądu. W takim wariancie koszty ogrzewania spadają do symbolicznych kwot.

Jak zmieniają się koszty ogrzewania w Polsce rok do roku?

Porównanie wrzesień 2024 – wrzesień 2025 pokazuje, że:

ogrzewanie gazowe staniało o 7%,

węgiel potaniał o 10%,

pellet zdrożał o ok. 8%,

koszt pompy ciepła nie zmienił się.

Koszty ogrzewania 2025 - ocieplenie domu to największa oszczędność

Raport pokazuje też, że największe oszczędności daje ocieplenie domu. Różnica między budynkiem bez izolacji, a domem spełniającym normę WT2021 (ocieplenie ścian 17 cm, poddasza 25 cm, okna zespolone trzyszybowe, zużycie ciepła na poziomie 55 kWh/rok/m²) wynosi nawet 8 353 zł rocznieprzy ogrzewaniu gazowym i 8 502 zł przy pellecie. Dom bez odpowiedniej termomodernizacji to tzw. „wampir energetyczny”.

Jak podkreśla Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego, te liczby pokazują, że inwestycja w ocieplenie zwraca się bardzo szybko.