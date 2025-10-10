Piece gazowe do likwidacji? Harmonogram zmian – krok po kroku

Od 1 stycznia 2025 roku – koniec dotacji do samodzielnych kotłów gazowych . Z programu „Czyste Powietrze” nie można już uzyskać wsparcia na zakup kotła jako jedynego źródła ogrzewania. Wyjątkiem będą tylko instalacje hybrydowe, w których gaz łączy się z odnawialnymi źródłami energii. np. pompa ciepła.

„Czyste Powietrze” – ostatnia szansa na dopłaty do kotła gazowego

W Polsce program „Czyste Powietrze” sfinansował już ponad 230 tys. kotłów gazowych. Ale to koniec takiego wsparcia. Jeszcze tylko właściciele domów, którzy wymienili piece na gaz między 28 maja a 31 grudnia 2024, mogą skorzystać z dodatkowej puli 70 mln zł. Wnioski można składać do połowy października (o ile są środki) – szacuje się, że starczy ich dla ok. 3 tys. rodzin.

W 2025 z programów publicznych tj. "Czyste Powietrze" nie można już uzyskać dofinansowania na zakup kotła gazowego jako jedynego źródła ciepła. Wynika to z nowelizacji unijnej dyrektywy. Państwa członkowskie już od bieżącego roku nie mogą dofinansowywać instalacji kotłów gazowych ze środków publicznych. Wyjątkiem są systemy hybrydowe, w których gazowe źródło ciepła współpracuje z odnawialnymi źródłami energii.

Dalej można się ubiegać o dofinansowanie źródeł ciepła opartych na OZE tj. pompy ciepła, kotły na biomasę czy termomodernizację domów.

Gaz coraz droższy w 2025 roku!

Polskie rodziny już dziś odczuwają, że gaz przestaje być tanim rozwiązaniem.

Od lipca 2024 ceny wzrosły średnio o 17%.

Od stycznia 2025 taryfy dystrybucyjne pójdą w górę o kolejne 24,7%.

To oznacza dodatkowe rachunki od kilku do nawet 30 zł miesięcznie – a do tego od 2027 dojdą opłaty z tytułu emisji CO2.

Koniec ogrzewania gazem w Polsce? Piece gazowe trafią do likwidacji?

Nie, zakaz używania pieców gazowych od 2025 roku nie wchodzi w życie – to mit, który często pojawia się w mediach. Jak jest naprawdę? Od 2025 roku w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce:

Nie będzie można finansować zakupu nowych pieców gazowych z publicznych pieniędzy, np. w programie „Czyste Powietrze”.

Nadal można będzie instalować kotły gazowe, ale na własny koszt i tylko w istniejących budynkach.

Aktualnie nie ma przepisów, które nakazywałyby natychmiastową, obowiązkową wymianę sprawnie działających kotłów gazowych w już istniejących budynkach.

Choć formalnie nadal można inwestować w piece gazowe, warto zastanowić się, czy to się opłaca w perspektywie rosnących cen gazu i planowanych zmian przepisów.

Alternatywy dla kotłów gazowych

Eksperci wskazują, że jedynym wyjściem będzie przejście na rozwiązania wspierane przez państwo i Unię:

Pompy ciepła – mimo, że dotowane, wysoki koszt inwestycji. Najbardziej efektywne w połączeniu z fotowoltaiką.

Transformacja, która dotknie miliony Polaków

Unia Europejska wymaga, by każde państwo członkowskie do 2040 wycofało gaz z budynków. W Polsce to oznacza kosztowną transformację dla ponad 2 mln gospodarstw domowych. Eksperci ostrzegają - to nie tylko kwestia unijnych regulacji, ale także rosnących kosztów paliwa. Kotły gazowe – jeszcze niedawno promowane jako rozwiązanie ekologiczne, teraz będą stopniowo likwidowane.