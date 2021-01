Szef KPRM został zapytany, o ile ograniczone zostaną w najbliższych dniach dostawy szczepionek przez firmę Pfizer.

"My usłyszeliśmy i była to ustnie przekazana informacja, że będzie to 40 proc. mniejsza dostawa w najbliższy poniedziałek, co do innych dostaw jeszcze nie mamy informacji" - powiedział Dworczyk.

"Przyjdzie 60 procent, taka była informacja przekazana nam telefonicznie" - mówił szef KPRM. "Deklaracja składana również telefonicznie przez przedstawicieli firmy Pfizer mówiła o 3-4 tygodniach, potem w kolejnych tygodniach te dostawy miały być zwiększone, tak aby pierwszy kwartał zakończyć tą samą liczbą szczepionek która była zakładana" - zakomunikował Dworczyk, dopytywany jak długo to potrwa.

Cała sytuacja, dodał, "rodzi szereg problemów natury logistycznej w najbliższych tygodniach"

"25 stycznia ruszy w Polsce program szczepień populacyjnych, natomiast na pewno będziemy musieli zmodyfikować plan szczepień. Czekamy cały czas na precyzyjne informacje od firmy Pfizer" - zapowiedział Dworczyk.

Reklama

Dworczyk: zdecydowaliśmy, aby 30 szpitali tymczasowych dołączyć do puli masowych punktów szczepień

W czwartek zdecydowaliśmy, aby 30 szpitali tymczasowych dołączyć do puli masowych punktów szczepień - powiedział w piątek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

Dworczyk był pytany w TVN24, czy w systemie centralnej rejestracji na szczepienia są uwzględnione szpitale tymczasowe.

"Wczoraj zdecydowaliśmy, aby 30 szpitali tymczasowych dopisać jako masowe punkty szczepień. Było to związane z faktem, że nie wszystkie - zwłaszcza chodzi o mniejsze - punkty szczepień zdążyły wprowadzić swoje terminy do centralnego kalendarza a chcieliśmy, aby takie terminy, zwłaszcza w dużych ośrodkach były dostępne dla seniorów. Stąd taka decyzja i uruchomienie szpitali tymczasowych jako masowych punktów szczepień" - powiedział Dworczyk.

Szef KPRM był pytany także o możliwość zapisania się do mobilnego punktu szczepień. "Jeżeli chodzi o mobilne szczepienie, czyli o dojazd zespołu mobilnego do pacjenta, który jest w takim stanie zdrowia, że wymaga wysłania mobilnego zespołu, to rzeczywiście trzeba skontaktować się ze swoim POZ-em i za jego pośrednictwem taki zespół mobilny zamówić" - poinformował minister. Zapewnił, że w większości punktów szczepień takie mobilne zespoły szczepień działają.

Dworczyk był też pytany o to, co daje pacjentowi zapisanie się na szczepienie - w odróżnieniu od rejestracji na szczepienie. Możliwość zapisania się na szczepienie została uruchomiona o północy z czwartku na piątek dla wszystkich osób poniżej 70 r.ż., które w ten sposób potwierdzają wolę zaszczepienia się. Dworczyk był pytany, czy osoby zapisane będą miały pierwszeństwo do szczepienia, gdy przyjdzie kolej na ich grupę wiekową.

"Tak. To działa w ten sposób, że jeżeli zgłaszamy się jako osoby deklarujące chęć zaszczepienia, to przychodzi do nas zwrotnie mail z linkiem, w który jeśli klikniemy, potwierdzimy swoją decyzję o zaszczepieniu się, to - jeśli będzie nadchodził czas szczepienia naszej grupy wiekowej - otrzymamy również mailem informację o tym. Później będziemy mieli w pierwszych dniach szczepienia naszej grupy wiekowej możliwość uprzywilejowanego, można tak powiedzieć, wyboru terminów do zapisywania się" - zapowiedział szef KPRM.

Jak dodał, dopiero potem pozostała cześć danej grupy wiekowej - osoby, które wcześniej nie zadeklarowały gotowości do szczepienia - będzie mogła dołączyć do systemu rejestracji.