Na polskim legalnym rynku bukmacherskim w 2020 roku działało 19 podmiotów. Według szacunków Graj Legalnie, największym bukmacherem w Polsce kolejny rok z rzędu jest STS, który kontroluje już 45,8% licencjonowanej części sektora, w porównaniu do 45,1% na koniec 2019. Z kolei wicelider Fortuna straciła udziały rynkowe z 30,9% do 27,8%. Podium zamyka forBET (6,6% udziałów vs 6% w 2019 roku).

W 2020 roku legalni bukmacherzy realizowali 39 stałych umów sponsorskich. W ciągu 12 miesięcy minionego roku przedłużonych zostało 10 z obowiązujących kontraktów oraz podpisano 10 nowych umów. Łączna wartość wszystkich umów - według szacunków Stowarzyszenia Graj Legalnie - wynosiła ok. 33 mln zł.

STS, lider oraz największy prywatny sponsor polskiego sportu w tym m.in. reprezentacji polski w piłce nożnej, przedłużył w 2020 roku umowę sponsorską z Lechem Poznań stając się sponsorem strategicznym poznańskiego klubu. Firma jest także oficjalnym sponsorem Jagiellonii Białystok. Jako oficjalny bukmacher wspiera Cracovię, Pogoń Szczecin, Górnika Zabrze, Zagłębie Lubin oraz Polską Ligę Siatkówki oraz Koronę Kielce, PGE Vive Kielce (oba kluby do czerwca 2020) i Anwil Włocławek (do końca grudnia 2020 roku). W 2020 roku STS przedłużył umowę sponsoringową z Futsal Ekstraklasą. Łącznie to 12 realizowanych kontraktów sponsoringowych, z czego dziewięć kontynuowanych jest w 2021 roku, wymieniono.

Wicelider Fortuna stała się m.in. partnerem Federacji KSW oraz nowym sponsorem tytularnym piłkarskiego Pucharu Polski (po Totolotku). Ponadto firma przedłużyła kontrakt z Polskim Związkiem Narciarskim. Jednocześnie Fortuna realizowała w 2020 roku stałe umowy sponsoringowe min. z Legią Warszawa, Stomilem Olsztyn, Miedzią Legnica, Radomiakiem Radom oraz I ligą piłkarską jako sponsor tytularny, podano również.

Ponadto np. forBet realizował umowy m.in. z Arką Gdynia, ŁKS Łódź i AMP Futbol, a LV Bet m.in. z Wisłą Kraków i Widzewem Łódź.

Z innych ruchów sponsoringowych legalnych bukmacherów, na uwagę zasługuje eWinner, który mocno zaangażował się we współpracę z żużlowym Apatorem, Ekstraligą, I ligą żużlową jako sponsor tytularny oraz ze Speedway Euro Championship. Ciekawostką jest z kolei fakt, iż prawie każdy klub Ekstraklasy współpracuje z firmą bukmacherską - jest jednak jeden wyjątek, czyli Lechia Gdańsk. W sponsoringu pojawił za to nowy bukmacher - BetX. Firma sponsoruje Podbeskidzie Bielsko-Biała, wynika także z materiału.

"Cieszy duże zaangażowanie legalnych firm bukmacherskich w sponsoring polskiego sportu. Z pewnością jednak byłoby ono jeszcze większe, gdyby nie fakt, iż dużą część krajowego rynku zawłaszczyli nielicencjonowani bukmacherzy tworzący szarą strefę. Tym samym licencjonowane firmy zarabiają mniej, a do budżetu państwa nie wpływa co najmniej kilkaset milionów złotych rocznie z tytułu podatków. Na spadku udziałów szarej strefy skorzystałyby zarówno państwowe finanse, jak i polski sport" - skomentowała prezes Stowarzyszenia Graj Legalnie Katarzyna Mikołajczyk, cytowana w komunikacie.