Szczepionkę oceni Komitet EMA ds. Leków dla ludzi (CHMP). Opinia może być wydana do połowy marca 2021 r., pod warunkiem, że przekazane przez firmę wyniki badań dotyczące skuteczności, bezpieczeństwa i jakości szczepionki, są wystarczająco kompleksowe i rzetelne.

Jeśli EMA stwierdzi, że korzyści wynikające ze szczepionki przewyższają ryzyko, zaleci przyznanie warunkowego dopuszczenia do obrotu. Następnie Komisja Europejska podejmie decyzję o dopuszczeniu do obrotu we wszystkich państwach członkowskich UE i EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

To czwarty wniosek o autoryzację szczepionki przeciw Covid-19 od początku pandemii koronawirusa. Wcześniej do obrotu dopuszczono preparaty firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca.

Szczepionka Janssen składa się z innego wirusa (adenowirusa), który został zmodyfikowany tak, aby zawierał gen wytwarzający białko wypustkowe SARS-CoV-2. Jest to białko znajdujące się na powierzchni wirusa SARS-CoV-2, którego wirus potrzebuje, aby dostać się do komórek organizmu.

Po podaniu szczepionka dostarcza gen białka SARS-CoV-2 do komórek organizmu. Układ odpornościowy osoby rozpozna to białko jako obce i wytworzy przeciwciała oraz aktywuje limfocyty T (białe krwinki), aby je zaatakować.

Jeśli później dana osoba wejdzie w kontakt z wirusem SARS-CoV-2, jej układ odpornościowy rozpozna białka wirusa i będzie gotowy do obrony organizmu przed nim.

Adenowirus zawarty w szczepionce nie może rozmnażać się i nie powoduje chorób.