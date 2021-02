Litewski Departament Statystyki nie wykluczył w poniedziałek, że w kraju zaczyna się trzecia fala pandemii.

„Sytuacja jest niepokojąca” - przyznał podczas wtorkowej konferencji prasowej Vaidotas Grigas, członek grupy eksperckiej. Zaznaczył jednak, że w ocenie ekspertów, obecnego stanu epidemicznego nie należy oceniać jako „trzecią falę”.

Kwarantanna na Litwie została wprowadzona 7 listopada i dwukrotnie była wydłużana. Vaidotas Grigas zauważa, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy sytuacja uległa znacznej poprawie, ale od kilku tygodni liczba zachorowań, jak też hospitalizacji przestała spadać. Wiąże się to ze stopniowym łagodzeniem warunków lockdownu.

O tym, do kiedy zostanie wydłużona kwarantanna, zadecyduje rząd. Eksperci uważają jednak, że tu nie chodzi „o wydłużenie o tydzień”. „Zalecamy, by był to dłuższy okres” - powiedział Vaidotas Grigas. Podkreślił, że warunki kwarantanny nadal mogą być łagodzone, ale „nie można ryzykować raptowną rezygnacją ze wszystkich ograniczeń”.

Od dwóch tygodni na Litwie czynne są już zakłady fryzjerskie, salony piękności i małe sklepy z artykułami przemysłowymi. W ubiegłym tygodnia wznowiono odprawianie mszy świętych z udziałem wiernych. Nadal zamknięte są lokale gastronomiczne, nie działają obiekty sportowe i miejsca rozrywki, nauka w szkołach i na uczelniach odbywa się zdalnie, urzędy państwowe i część firm również pracują w tym trybie. Z domu można wychodzić tylko do pracy, po niezbędne zakupy, do lekarza, na spacer czy do bliskich potrzebujących pomocy. Członkowie jednego gospodarstwa domowego mogą przyjmować wizyty tylko jednej innej osoby, której mogą towarzyszyć dzieci. Na świeżym powietrzu można się spotykać tylko z jedną osobą, z którą się nie mieszka.

Najgorsza sytuacja epidemiczna w kraju była pod koniec grudnia, gdy liczba zakażeń koronawirusem na 100 tys. mieszkańców wynosiła prawie 1,5 tys. W ciągu ostatnich 14 dni, według danych litewskiego Departamentu Statystyki, spadła do 242,8.

Dane Departamentu Statystyki wskazują, że w ciągu ostatniej doby w kraju odnotowano 482 nowe przypadki zakażeń koronawirusem. Na Covid-19 zmarło w tym czasie 6 osób. Od początku pandemii w kraju odnotowano 194 833 przypadków infekcji SARS-CoV-2. Zmarło łącznie 3 189 zakażonych osób.