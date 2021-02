Ponad 30 proc. notowanych obecnie przypadków koronawirusa we Włoszech, to zakażenia jego brytyjskim wariantem - takie dane przedstawili we wtorek premierowi Mario Draghiemu eksperci krajowego Instytutu Służby Zdrowia i komitetu doradców rządu.

Statystyka ta wskazuje na wyraźny wzrost odsetka zakażeń nową brytyjską odmianą w krótkim czasie. W pierwszej połowie lutego stanowiły one jedną piątą przypadków. Według specjalistów w połowie marca wariant ten będzie dominował w całym kraju. Relacjonując spotkanie z premierem koordynator doradczego komitetu techniczno-naukowego Agostino Miozzo powiedział dziennikarzom: "Nie opisaliśmy sytuacji jako zbliżającej się katastrofy". Szefowie rządów krajów UE, w tym Polski, przygotowali wniosek w sprawie szczepionek Zobacz również "Jesteśmy natomiast ostrożni" - dodał. Wtorkowy bilans epidemii we Włoszech to 356 następnych zgonów na Covid-19 i 13314 nowych zakażeń koronawirusem.