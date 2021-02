„Sytuacja sanitarna jest bardzo napięta”. Aby mieć nadzieję, że pandemia zostanie ostatecznie wygaszona, odporność zbiorowa musi sięgnąć 80 proc. francuskiej populacji - ostrzegał Salomon.

Obecnie większość zarażeń wywołuje we Francji tak zwany wariant brytyjski. To 53 proc. przypadków według najnowszych danych – poinformował Salomon.

„Od 15 do 20 proc. populacji Francji jest odporna na koronawirusa, a 5 proc. została zaszczepiona przeciwko koronawirusowi” – doprecyzował dyrektor ds. zdrowia.

Salomon zapewnił też, że „rząd podjął zdecydowane środki hamujące rozprzestrzenianie się wirusa”. Pochwalił zwłaszcza wprowadzenie w połowie stycznia godziny policyjnej od godziny 18:00 do 6:00.

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono we Francji u 19 952 osób, w szpitalach zmarło 122 chorych - podała w niedzielę Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Z powodu zakażenia do szpitali przyjęto 728 chorych, 164 na oddziały intensywnej terapii.

Liczba pacjentów hospitalizowanych wzrosła o 291 i wynosi 25 280. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 3492 chorych.

Od początku pandemii liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 86 454, a zarażonych do 3 755 968. Odsetek testów z wynikiem dodatnim wzrósł z 7,2 proc. do 7,3 proc.