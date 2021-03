Minister zdrowia Jordanii Nazir Obejdat podał się w sobotę do dymisji po tym, gdy co najmniej siedmiu pacjentów na szpitalnym oddziale Covid-19 w mieście Salt zmarło z powodu niedoboru zapasów tlenu. Król Abdullah II przybył do tego szpitala, by pomóc uspokoić rozgniewane rodziny.

"Jak to się mogło stać? To niedopuszczalne!" - mówi monarcha do dyrektora rządowego szpitala na filmie umieszczonym na Twitterze. Premier Jordanii Biszer al-Chasawne zarządził śledztwo w sprawie zgonów, a król nakazał również zawieszenie dyrektora placówki. Pracownicy służby zdrowia i obrony cywilnej oraz ludzie spoza szpitala pospieszyli na pomoc z przenośnymi urządzeniami do wentylacji - przekazał Associated Press Fares Charabsza, którego rodzice są pacjentami oddziału i który przebywał w szpitalu, gdy na oddziale zabrakło tlenu. "Reanimowali wiele osób, w tym mojego ojca i matkę" - powiedział. Według doniesień przerwa w dostawie tlenu trwała ponad 40 minut. W zamieszkanej przez 10 milionów osób Jordanii odnotowano ponad 465 tys. infekcji koronawirusem i ponad 5200 zgonów. W lutym zaostrzono ograniczenia, przywracając weekendowy lockdown i nocne godziny policyjne, by ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Jordania rozpoczęła akcję szczepień przeciw Covid-19 w połowie stycznia, planując zaszczepić ponad 4 miliony mieszkańców w 2021 roku. W piątek kraj otrzymał 144 tys. dawek szczepionki AstraZeneca ze wspieranego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) programu COVAX, którego celem jest zapewnienie równego dostępu do szczepionek ponad 90 krajom o niskich i średnich dochodach. Program napotyka problemy wynikające z opóźnień, niedofinansowania i ograniczonych dostaw. Unia Europejska przeznaczyła 8 mln euro na wsparcie zakupu szczepionek przez Jordanię. Druga dostawa od COVAX spodziewana jest w kwietniu.