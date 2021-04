Początkowo w każdym województwie powstanie jeden punkt szczepień powszechnych – będą funkcjonować w 16 miejscowościach, m.in. w Bydgoszczy, Legnicy, Koszalinie czy Radomsku. Pierwszy z nich rozpocznie działalność w poniedziałek w Legnicy.

W minionym tygodniu szef KPRM Michał Dworczyk mówił, że wydajność takich punktów wynosi "w miejscowościach do 50 tys. minimum 200 szczepień dziennie. W większych miejscowościach powyżej 50 tys. – co najmniej pół tysiąca szczepień".

W II kwartale powstanie dodatkowych 471 punktów. W tej chwili w Polsce działa ok. 6500 punktów szczepień. Razem z nowopowstałymi będzie ich prawie 7 tys. na terenie całego kraju. Jak informował Dworczyk, "wpłynęło łącznie 686 zgłoszeń z samorządów. Z tych zgłoszeń zakwalifikowano 471 nowych punktów, które spełniają kryteria. One dołączą do 6,5 tys. działających już punktów".