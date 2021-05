"Komitet ds. Leków dla Ludzi (CHMP) EMA rozpoczął przyśpieszoną ocenę danych dotyczących sotrovimabu (znanego również jako VIR-7831 i GSK4182136), przeciwciała monoklonalnego opracowanego przez GlaxoSmithKline i Vir Biotechnology, Inc. do leczenia Covid-19" - podała w piątek EMA w komunikacie rozesłanym do przedstawicieli prasy.

Decyzja o rozpoczęciu oceny opiera się na wstępnych wynikach trwającego badania nad zdolnością leku do zapobiegania hospitalizacji lub śmierci u nie hospitalizowanych pacjentów z Covid-19.

EMA oceni zgodność leku ze zwykłymi normami UE w zakresie skuteczności, bezpieczeństwa i jakości.

Opublikowane w marcu przez firmy z siedzibami w Londynie i San Francisco wstępne wyniki badań klinicznych nad środkiem wykazały, że podanie leku wiązało się z 85-proc. zmniejszeniem ryzyka hospitalizacji i śmierci w porównaniu z grupą, która nie otrzymała tej terapii.

Badania laboratoryjne sugerują ponadto, że środek działa przeciwko wszystkim groźnym wariantom koronawirusa.