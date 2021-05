Szef rządu podczas briefingu na zakończenie pierwszego dnia spotkania unijnych liderów w Porto podkreślał, że bardzo gorąco dyskutowanym tematem jest kwestia uwspólnotowienia patentów szczepionek.

"To temat, który my podnieśliśmy już parę miesięcy temu. W obliczu takich wyzwań, tak fatalnej choroby jaką jest Covid-19 szczepionki powinny być dobrem wspólnym i my na pewno stoimy na takim stanowisku"– podkreślił Morawiecki.

Zwrócił uwagę, że to właśnie rządy państw członkowskich i cała UE wyłożyły dużo środków na to, by szczepionki mogły powstać. "Tym bardziej uważam, że uwspólnotowienie patentów jest tematem, który nie tylko coraz szerzej zyskuje swoich zwolenników tutaj (…), ale powinien być kwestią szybko przedyskutowaną i szybko zrealizowaną" – ocenił polski premier.

"Czekamy na ostateczną ratyfikację Funduszu Odbudowy w Polsce i w innych krajach"

Wszyscy tutaj gratulowali nam tego, że Sejm ostatnio przyjął regulacje dotyczące ratyfikacji Funduszu Odbudowy; czekamy na jego ostateczną ratyfikacje w Polsce i w innych krajach - powiedział w piątek w Portugalii premier Mateusz Morawiecki.

Premier zwracał uwagę podczas briefingu na zakończenie pierwszego dnia spotkania unijnych liderów w Porto na kwestie tworzenia miejsc pracy po Covid-19.

"To jest tak bardzo mocno zależne również od Funduszu Odbudowy w Europie i krajowych programów odbudowy. Dlatego wszyscy tutaj gratulowali nam tego, że Sejm ostatnio przyjął regulacje dotyczące programu odbudowy" - powiedział Mateusz Morawiecki.

Jak dodał, "czekamy na jego ostateczną ratyfikację w Polsce i w innych krajach". "Bo dzięki temu, te ogromne środki będziemy mogli użyć na wiele projektów" - zaznaczył premier.

Ale - jak podkreślił - "przede wszystkim za tymi projektami niech kryją się te dwie najważniejsze również społeczne kwestie, te dwa najważniejsze cele, czyli tworzenie nowych miejsc pracy i wynagrodzenia dla Polaków, wynagrodzenia pracowników".

Sejm przyjął we wtorek ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE dotyczącą Funduszu Odbudowy. "Za" opowiedziało się 290 posłów, przeciw było 33, a 133 wstrzymało się od głosu - w tym 127 posłów Koalicji Obywatelskiej. Teraz ustawą zajmie się Senat. (PAP)