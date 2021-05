Odczytanie wyniku testu od momentu otrzymania próbki śliny przez laboratorium, będzie możliwe już po kilkudziesięciu minutach, podano.

"Genetyczny test diagnostyczny Genomtec SARS-Cov-2 EvaGreen Direct-RT-LAMP CE-IVD Kit, w technologii Direct RT-LAMP zachowuje wysoki poziom parametrów diagnostycznych, a możliwość pobrania materiału biologicznego w postaci śliny, daje zarówno komfort pacjentom jak i personelowi medycznemu. Co ważne dla laboratoriów, dzięki zastosowaniu specjalnej technologii lizy i oczyszczania próbki, czas potrzebny na wykonanie pełnej procedury diagnostycznej (od próbki do wyniku) został skrócony o niemal 60% w porównaniu do obecnie stosowanych testów RT-PCR wymagających izolacji materiału genetycznego. Znacząco obniżono także koszty całego badania, gdyż nie jest konieczne wykorzystanie dodatkowych zestawów odczynnikowych przeznaczonych do izolacji materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2" - czytamy w komunikacie.

Akcje spółki Genomtech na NewConnect po godzinie 15:00 drożały o ponad 18 proc.

Test o jednym z najniższych limitów detekcji na świecie

Rejestracja nowego produktu Genomtec, możliwa była m.in. w oparciu o badanie porównawcze przeprowadzane w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. Uzyskane wyniki badań wewnętrznych Genomtec nad testem do diagnostyki infekcji SARS-CoV-2 bezpośrednio z próbki śliny wskazały, że jest to test o jednym z najniższych limitów detekcji na świecie, wynoszącym jedynie dwie krople wirusa w mieszaninie reakcyjnej, podano również.

"Dzięki eliminacji etapu oczyszczania kwasu nukleinowego z materiału biologicznego w laboratorium skróciliśmy czas badania oraz uprościliśmy cały proces diagnostyczny, co wpływa również na obniżenie kosztów jego pracy. Nasze nowe testy genetyczne ze śliny, będą mogły nawet kilkukrotnie zwiększyć moce diagnostyczne laboratoriów, jednocześnie zwiększając komfort pacjenta i personelu medycznego. Nasze innowacyjne testy Direct, będą skutecznym narzędziem do walki z pandemią i kontrolą zachorowań. Rozwój nowych produktów Genomtec w zakresie diagnostyki laboratoryjnej jest jednym z elementów naszej strategii. Jest również potwierdzeniem kompetencji i wysokiego poziomu posiadanego know-how zespołu Genomtec" - powiedział współzałożyciel i prezes Genomtec Miron Tokarski, cytowany w komunikacie.

Gdzie można wykonać test?

Już w maju pacjenci będą mogli wykonać badanie diagnostyczne testem Genomtec RT-LAMP Direct Kit w laboratorium Dolnośląskiego Centrum Medycznego DOLMED we Wrocławiu, które znajduje się przy ul. Legnickiej 40. Laboratorium jest referencyjną placówką dla produktów oferowanych przez Genomtec, podkreślono.

"Testy Genomtec są kompatybilne z urządzeniami już posiadanymi przez laboratoria wykonującymi testy w technice Real-Time PCR, co może rozwiązać problem udrożnienia systemu badań bez dodatkowych nakładów w infrastrukturę oraz bez konieczności pozyskiwania dodatkowego personelu. Już obecnie oferowane przez Genomtec testy mogą zwiększyć przepustowość każdego laboratorium o niemal 50% względem najszybszych testów RT-PCR, lub oszczędzić 33% czasu diagnostycznego potrzebnego do wykonania takie samej ilości analiz genetycznych, tak istotne szczególnie w trakcie fal pandemii" - podsumowano w materiale.

Genomtec to innowacyjna spółka technologiczna powstała w 2016 r. we Wrocławiu. Działa w obszarze diagnostyki molekularnej. Flagowym rozwiązaniem spółki jest mobilny system diagnostyczny Genomtec ID, działający w oparciu o układ mikroprzepływowy oraz autorską, opatentowaną technologię SNAAT. Innowacyjny system diagnostyczny będzie w stanie przeprowadzić jednocześnie kilka testów z jednej próbki, m.in. w kierunku określenia przyczyny infekcji dróg oddechowych, czy chorób przenoszonych drogą płciową, w czasie 15 minut. Spółka prowadzi prace nad kilkoma rozwiązaniami z zakresu mobilnej diagnostyki molekularnej. Świadczy również usługi badawcze oraz diagnostyczne dla przedsiębiorstw i klientów indywidualnych. Genomtec zadebiutował na rynku NewConnect w marcu 2021 r.