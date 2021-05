AFP podała, że na szczepienia będą mogły się rejestrować wszystkie dorosłe osoby. Minister zdrowia Olivier Veran wskazał, że na platformach Doctolib, Keldoc i Maiia, poprzez które można się rejestrować na wizyty w punktach szczepień będą codziennie dodawane nowe terminy.

Trzecia fala zakażeń koronawirusem powoli ustępuje w Francji, każdego dnia rejestruje się coraz mniej nowych przypadków. W niedzielę ministerstwo zdrowia poinformowało, że odnotowano 10 675 nowych przypadków, zaś w związku z Covid-19 zmarło 68 osób. 16 847 chorych jest hospitalizowanych, z czego 3028 jest w stanie krytycznym (czyli około 500 osób mniej niż tydzień wcześniej).

Arnaud Fontanet, epidemiolog z Instytutu Pasteura zaznaczył jednak, że choć epidemia jest obecnie w tendencji spadkowej, wykrywanie ok. 10 tys. nowych przypadków zakażeń koronawirusem dziennie to wciąż za dużo, by wykluczyć ryzyko wystąpienia czwartej fali.

Dotychczas ponad 25 mln osób zaszczepiło się co najmniej jedną dawką preparatu przeciwko Covid-19, co stanowi 48,2 proc. pełnoletniej populacji Francji. Ponad 10,7 mln z tej grupy zostało w pełni zaszczepionych. Oznacza to, że może się spełnić plan rządu, by do 15 czerwca 30 mln osób otrzymało przynajmniej jedną dawkę szczepionki.

Od początku pandemii koronawirusem zaraziło się 5,66 mln osób, z czego 109 tys. zmarło w związku z Covid-19.