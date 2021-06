Prezes RARS Michał Kuczmierowski powiedział we wtorek PAP, że jest to dobry tydzień pod względem transportów szczepionek przeciwko COVID-19, bo do Polski trafiły zarówno zwiększone, jak i zaległe dostawy.

"Wczoraj dotarło do Polski 2,4 mln szczepionek firmy Pfizer, we wtorek – 868 tys. dawek preparatu AstryZeneki i 238 tys. szczepionek Johnson & Johnson. Pod koniec tego tygodnia trafi też ok. 250 tys. dawek szczepionek Moderny" – wyliczył Kuczmierowski.

Według niego rekordowa była w poniedziałek liczba 2,3 mln wysłanych szczepionek Pfizera z magazynów RARS do punktów szczepień.

"Nadal jest duży popyt na szczepionki z punktów szczepień. Ciągle jest większe zapotrzebowane niż możliwości ich dystrybucji, ale też cieszy, że dzięki zwiększonym dostawom do Polski udało się w dużym stopniu odpowiedzieć na zapotrzebowanie" – dodał Kuczmierowski.

Podkreślił, że również jest zainteresowanie przyspieszeniem podania drugiej dawki.(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski