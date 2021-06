"Te łóżka w systemie covidowym pozostaną, ale pozostaną na pewno w wielkości poniżej 10 tys. łóżek tak, aby w każdy województwie, regionie, zapewnić sferę bezpieczeństwa" – podkreślił szef resortu zdrowia.

W jego opinii "system musi być przygotowany, aby w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, elastycznie zareagować i zwiększyć dostępność w ramach systemu covidowego".

Szef MZ: obserwujemy bardzo dynamiczny spadek liczby zgonów

Obserwujemy bardzo dynamiczny spadek liczby zgonów osób chorych na COVID-19 - powiedział w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak dodał w tej chwili średnia tygodniowa wynosi 53 zgony dziennie i to w stosunku do poprzedniego tygodnia jest to spadek o 40 proc.

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim powiedział, że sytuacja epidemiczna jest przez resort zdrowia bardzo uważnie monitorowana.

"Ta najważniejsza informacja, która wynika z obserwacji w ostatnim czasie jest taka, że ta nasza ścieżka luzowania obostrzeń nie prowadzi do zwiększania liczby zakażeń, czy innych tych parametrów monitorowanych w trakcie pandemii" - powiedział.

Niedzielski dodał, że czwartek jest ważnym dniem, ponieważ średnia liczba zakażeń tygodniowa na 100 tys. mieszkańców spadła poniżej jednego. "To jest rzeczywiście taki próg, którego dawno nie obserwowaliśmy" - podkreślił

W ocenie Niedzielskiego oznacza to, że strategia luzowania obostrzeń "się spełnia."

Niedzielski powiedział również, że obserwowany jest bardzo dynamiczny spadek liczby zgonów. "W tej chwili ta liczba zgonów, jeżeli chodzi o średnią tygodniową wynosi 53 dziennie i to też w stosunku do poprzedniego tygodnia jest spadek o 40 proc." - poinformował.

Szef MZ powiedział, że równolegle zmniejszana jest infrastruktura covidowa, w tym łóżek przeznaczanych na walkę z tą chorobą. Poinformował, że ciągu ponad miesiąca dostępność łóżek dla takich pacjentów zmniejszyła się o blisko 30 tys., a teraz dostępne są ok. 14 tys. łóżka.

"Tak naprawdę cały czas trwa proces redukowania tej infrastruktury po to, żeby przywracać standardowe działanie systemu opieki zdrowotnej" - powiedział.

Niedzielski: priorytetem walki z epidemią jest wykrywanie i kontrolowanie ognisk nowych mutacji

Największym zagrożeniem sytuacji pandemicznej są nowe mutacje i ryzyko ich pojawienia się – powiedział w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. Poinformował, że priorytetem walki z epidemią w Polsce jest obecnie wykrywanie i kontrolowanie ognisk nowych mutacji.

W czasie konferencji prasowej poświęconej luzowaniu obostrzeń w czasie wakacji szef resortu zdrowia powiedział, że największym zagrożeniem w obecnej sytuacji pandemicznej są nowe mutacje

"Razem z premierem uznajemy, że największym zagrożeniem sytuacji pandemicznej są nowe mutacje i potencjał, ryzyko ich pojawienia się. W tej chwili wszystkie środki, jeżeli chodzi o działania epidemiczne, kierujemy przede wszystkim na badanie, z jakim typem, z jaką mutacją, z jakim wariantem wirusa mamy do czynienia" – powiedział Niedzielski.

Poinformował, że badania prowadzone są systematycznie, kilka tysięcy próbek tygodniowo.

"Równolegle działalność sanepidu jest ukierunkowana na bardzo ścisłe kontrolowanie tych ognisk, które są związane z mutacjami alertowymi. To jest priorytet walki epidemicznej" – oświadczył szef resortu zdrowia.

Premier: od 13 czerwca więcej miejsc dla wiernych w kościołach, kolejne poluzowania od 26 czerwca

Od 13 czerwca będzie więcej miejsc dla wiernych w kościołach, kolejne poluzowania będą wprowadzone od 26 czerwca - zapowiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Poluzowanie limitów ma też dotyczyć m.in. imprez masowych i usług hotelarskich.

Morawiecki na konferencji prasowej mówił o znoszeniu obostrzeń wynikających z pandemii COVID-19. Poinformował, że od 13 czerwca więcej osób będzie mogło przebywać w kościołach - dopuszczalna będzie połowa zajętych miejsc dla wiernych.

"Połowa miejsc w kościołach będzie mogła być zajęta" - zapowiedział. Ocenił, że taka decyzja wyrównuje warunki "w stosunku do niektórych innych instytucji i tych warunków, które gdzie indziej obowiązują".

Większość kolejnych nowych zasad będzie obowiązywała od 26 czerwca. "Łagodzimy ograniczenia na okres wakacyjny i będziemy je dostosowywać do liczby zachorowań" - powiedział Morawiecki.

Według niego, od 26 czerwca, targi i konferencje będą mogły zaprosić większą liczbę gości, gdyż dotychczasowych limit - jedna osoba na 15 m2 - zostanie zmieniony na limit jednej osoby na 10 m2.

Także wydarzenia sportowe i koncerty na obiektach sportowych będą się odbywać z większą liczbą widzów. Od 26 czerwca będzie można zająć 50 proc. miejsc na takich wydarzeniach - zapowiedził premier.

W hotelach i obiektach wypoczynkowych limit dopuszczalnych miejsc zajętych przez gości będzie wynosił do 75 proc. Premier wyjaśnił, że do tego limitu nie będą wliczane dzieci do 12. roku życia. "Chcemy tym samym zachęcić dzieci i młodzież do wyjazdów wakacyjnych podkreślił Morawiecki.

Niedzielski: otwieramy dyskoteki; obowiązujący limit to 150 osób, nie wliczając zaszczepionych

Od 26 czerwca otwarte będą kluby i dyskoteki; obowiązujący limit to 150 osób w lokalu, nie wliczając osób zaszczepionych - zapowiedział w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef MZ na konferencji prasowej zwrócił uwagę, że w porównaniu do innych państw europejskich poziom liberalizacji obostrzeń w Polsce jest stosunkowo wysoki. Jak zaważył, w niektórych krajach nadal obowiązuje godzina policyjna i obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu.

Minister poinformował, że w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym, rząd pojął decyzję od dalszym luzowaniu obostrzeń. Jak przekazał, od 26 czerwca zmieni się m.in. dopuszczalny limit osób na metr kwadratowy.

"Do tej pory mieliśmy normatyw: 1 osoba na 15 m kw. Od 26 czerwca przechodzimy na 1 osobę na 10 m kw. Otwieramy też dyskoteki, tak żeby ten czas letni pozwalał na zabawę. Tutaj limit obowiązujący to będzie 150 osób. Do limitu nie będą wliczały się osoby zaszczepione" - zaznaczył Niedzielski.

Dodał, że na obiektach sportowych widownia zwiększy się do 50 proc. Do tej pory obowiązuje 25 proc.

Niedzielski: od 26 czerwca zwiększamy obłożenie w restauracjach i lokalach gastronomicznych do 75 proc.

Od 26 czerwca zwiększamy obłożenie w restauracjach i lokalach gastronomicznych do 75 proc. - poinformował w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że również od 26 czerwca wesołe miasteczka mogą funkcjonować z nowym limitem - 75 proc. obłożenia obiektu.

"Do tej pory w restauracjach i lokalach gastronomicznych mieliśmy limit zajętości co drugiego stolika, tutaj zwiększamy obłożenie do 75 proc. Targi i konferencje, które niedawno udostępniliśmy, od 26 czerwca będą mogły pracować w reżimie 1 osoby na 10 m2, a nie tak jak poprzednio na 15 m2" - przekazał Niedzielski na konferencji prasowej.

Minister zdrowia zwrócił uwagę, że "do tego limitu nie wliczają się osoby zaszczepione". "Czyli jeżeli mamy jakąś powierzchnię obiektu i wyliczamy na podstawie metrażu, ile osób powinno, czy może tam się dostać, to jest limit, który obowiązuje tylko osoby niezaszczepione. Ponad ten limit mogą być wpuszczane osoby zaszczepione" - wskazał.

Niedzielski poinformował też, że "wesołe miasteczka, w których mieliśmy do tej pory na 50 proc. obłożenia obiektu, od 26 czerwca będą miały 75 proc. obłożenia".

Minister przekazał, że od najbliższego weekendu będzie też dopuszczona możliwość konsumpcji w kinach i teatrach. Natomiast od 26 czerwca limit miejsc w kinach i teatrach zwiększy się do 75 proc. zajętych miejsc.

Niedzielski: sytuacja się poprawia; przez ostatni tydzień ze wszystkich POZ-ów w kraju otrzymano 20 tys. zleceń

Sytuacja się poprawia. Przez ostatni tydzień ze wszystkich POZ-ów w kraju otrzymano 20 tys. zleceń na wykonanie testów. W apogeum III fali było to 280 tys. zleceń – powiedział w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Podczas konferencji prasowej szef resortu zdrowia zwrócił uwagę na to, że średnia dziennie wykonywanych testów "utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie" i wynosi ok. 50 tys.

Niedzielski zaznaczył, że "średni wynik nowych zakażeń spadł poniżej 400 osób dziennie". "Widzimy, że odsetek pozytywnych testów jest skrajnie niski, poniżej 1 proc." – dodał.

Minister zdrowia przekazał także, że przez ostatni tydzień ze wszystkich POZ-ów w kraju otrzymano 20 tys. zleceń na wykonanie testów, podczas gdy w apogeum III fali było ich 280 tys. "To pokazuje, że sytuacja się poprawia" – ocenił Niedzielski.

Niedzielski: udostępniliśmy aplikację umożliwiającą odczytywanie QR-kodu certyfikatu UCC

W czwartek w sklepie Google została udostępniona aplikacja umożliwiająca odczytywanie QR-kodu potwierdzającego posiadanie unijnego certyfikatu Covid-19 UCC - powiedział w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Jak zaznaczył Niedzielski, sprawdzenie, czy osoby biorące udział w danym wydarzeniu są zaszczepione, czy nie, jest odpowiedzialnością organizatora.

"Dzisiaj udostępniamy w sklepie Google aplikację, która umożliwi odczytywanie tych kodów. Wczoraj udostępniliśmy taką samą aplikację na system operacyjny IOS Apple, więc w zasadzie na każdej komórce można w tej chwili zamontować czytnik tego QR-kodu" - poinformował.

Dodał, że to organizator będzie następnie rozliczany z przestrzegania limitu osób, które mogą wziąć udział w danym wydarzeniu.

"Oczywiście po stronie osoby, która wchodzi, która wie, że jest zaszczepiona, jest posiadanie przy sobie odpowiedniego dowodu. Ten dowód może mieć charakter tradycyjny - czyli wydruk kartki z QR-kodem - albo po porostu trzeba mieć na urządzeniu mobilnym ten kod, który będzie do odczytania" - wyjaśnił Niedzielski.

Jak zaznaczył, Polska jest "przygotowana technicznie". "Przyjemnie mi powiedzieć, że jesteśmy jednym z pierwszych krajów europejskich, który ma przygotowaną całą tę infrastrukturę elektroniczną" - podkreślił minister zdrowia.

Niedzielski: wyniki pilotażu akcji "telefon do niezaszczepionych" bardzo budujące

Wyniki pilotażu akcji "telefon do niezaszczepionych" były bardzo budujące, ta inicjatywa będzie już niedługo realizowana, ale od pilotażu do zaprojektowania całej regulacji m.in. pod kątem dysponowania danymi "jest kawałek procesu" - mówił w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef MZ był pytany czy i na kiedy planowane jest uruchomienie na masową skalę akcji "telefon do niezaszczepionych" oraz czy dane osób, które mają być przekazywane w ramach tej akcji m.in. firmom współpracującym z NFZ będą bezpieczne.

Niedzielski odpowiedział, że odbył się pilotaż tej akcji. "To był pilotaż, gdzie nie zapisywaliśmy na konkretne terminy tylko raczej badaliśmy zainteresowanie osób, czy jeżeli byłaby taka proaktywna forma dojścia do pacjenta, to czy byłoby zainteresowanie" - wyjaśnił Niedzielski.

Jak dodał, wyniki były bardzo budujące, bo ponad połowa osób deklarowała taką skłonność do zapisania się. "Czyli okazuje się, że zawsze jest taka bariera wygodnictwa, która powoduje, że samemu kilku czynności nie zawsze człowiek ma czas czy też taką motywację, by je wykonać" - podkreślił szef MZ.

"Patrząc na te doświadczenia, na ten wynik pilotażu rzeczywiście zdecydowaliśmy się przygotować, ale od zrobienia pilotażu do zaprojektowania całej również poprawnej regulacji pod kątem dysponowania danymi (to) procesu jest kawałek, więc prosimy o odrobinę cierpliwości, ale to będzie akcja, która już niedługo będzie realizowana" - zapowiedział Niedzielski.

Zaznaczył też, że do lekarzy rodzinnych zostały przekazane listy pacjentów powyżej 60. roku życia, którzy nie zostali zaszczepieni. "I tutaj też jest pewna rola lekarzy rodzinnych do odegrania, żeby dotrzeć do swoich pacjentów, przekonać ich wiedzą (do szczepień)" - mówił szef MZ.