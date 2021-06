Kraska przyznał, że otyłość olbrzymia to jedna z chorób cywilizacyjnych, z którą zmaga się wielu Polaków.

Reklama

"Jeżeli spojrzymy na nadwagę w naszym kraju, to ponad dwie trzecie mężczyzn, jeśli byśmy ich zważyli, wykazuje nadwagę, także jedna druga kobiet (...). Jeżeli patrzymy na osoby z tą otyłością olbrzymią, do których skierowany jest ten program, to jest to około 0,5 do 1 proc. wszystkich naszych obywateli" - poinformował.

Zaznaczył, że problem dotyczy nie tylko osób dorosłych, lecz także dzieci.

Według Kraski, nadwaga i otyłość oznacza problemy zdrowotne, m.in. powikłania kardiologiczne, cukrzycę czy powikłania ortopedyczne. "Ten program jest skierowany do tych osób najbardziej otyłych, z tą otyłością olbrzymią, ale także pokazuje, że jest to problem ogólnopolski, na który bardzo dużą uwagę ministerstwo zdrowia będzie zwracało" - podkreślił.

Poinformował, że udział w programie będą mogli wziąć pacjenci, których wskaźnik BMI będzie większy niż 40. "Pacjenci z właśnie takim powyżej 40 wskaźnikiem BMI będą kwalifikowani do zabiegu operacyjnego - bo to będzie się odbywało w sposób operacyjny" - wyjaśnił.

Jak podał Kraska, przed zabiegiem pacjenci przejdą trwające 3-6 miesięcy przygotowania. "Będzie specjalna dieta, będzie specjalny zestaw aktywności ruchowej. Potem będzie operacja, a po niej rehabilitacja. Ale także będzie opieka psychologiczna" - mówił.

Wiceminister zdrowia ocenił, że osób, które mogłyby zakwalifikować się do programu jest w Polsce ok. 3 tys. "Przeznaczamy na to 71 mln zł. Te pieniądze pochodzą z tzw. opłaty cukrowej, czyli tej opłaty, która jest skierowana na napoje zawierające cukier. Myślę, że to był bardzo dobry pomysł, by akurat takie napoje objąć taką opłatą" - zastrzegł.

Kraska zaznaczył, że opieką zdrowotną są objęte także osoby z umiarkowaną otyłością i nadwagą, które nie zostaną zakwalifikowane do programu. "NFZ ma specjalną stronę internetową, gdzie możemy uzyskać informacje dietetyczne. Także możemy połączyć się przez infolinię z dietetykiem, który po rozmowie z nami ustawi nam naszą dietę. Myślę, że tutaj nie tylko dieta, ale także ruch jest bardzo ważny" - ocenił.

Zdaniem Kraski, w profilaktyce otyłości bardzo ważne jest kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych u dzieci. "Dostrzegamy w tej chwili, właśnie także u dzieci, dużą liczbę młodych osób z nadwagą i otyłością. Te nawyki żywieniowe, jakie wynosimy z domu, myślę że są bardzo ważne" - podkreślił.

Zaapelował do dziadków, by nie rozpieszczali wnuków za pomocą słodyczy.