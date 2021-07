W Grecji wstęp do położonych wewnątrz budynków sal restauracji, barów czy kawiarni będzie od piątku możliwy tylko dla klientów, którzy przedstawią zaświadczenie o zaszczepieniu przeciwko Covid-19 lub negatywny wynik testu PCR albo antygenowego sprzed maksymalnie trzech dni. Takie same zasady będą obowiązywać przy wejściu do mieszących się w zamkniętej przestrzeni dyskotek, kin czy teatrów. Obowiązek przedstawiania zaświadczeń nie dotyczy klientów lokali funkcjonujących na świeżym powietrzu. W Grecji certyfikaty sanitarne są też wymagane od pasażerów promów i samolotów kursujących wewnątrz tego kraju.

W Portugalii do wnętrza restauracji mogą wchodzić tylko klienci z zaświadczeniem potwierdzającym szczepienie, negatywny test lub przejście choroby. Obowiązujące od soboty 10 lipca regulacje dotyczą najbardziej dotkniętych epidemią regionów kraju (w tym stołecznej Lizbony) i obejmują tylko weekendy. Na terenie całego kraju certyfikat jest też niezbędny do zameldowania się w hotelu lub pensjonacie.

Sytuacja epidemiczna w Portugalii należy do jednej z najgorszych w Europie, szybko rozprzestrzenia się tam wariant Delta koronawirusa. W kraju przywrócono niektóre ograniczenia, takie jak limit miejsc w restauracjach czy godzina policyjna w niektórych regionach. Pod koniec czerwca Portugalia została wpisana przez Niemcy na listę obszarów wysokiego ryzyka związanego z wariantami SARS-CoV-2, co spowodowało masowe powroty wypoczywających tam niemieckich turystów, którzy obawiali się czekającej ich po powrocie do kraju obowiązkowej kwarantanny. Również francuskie władze zaapelowały do swoich obywateli o unikanie wakacji w Portugalii i Hiszpanii.

We Francji od 21 lipca zaświadczenie o zaszczepieniu, przejściu Covid-19 lub negatywny test będą wymagane przy wstępie do kin, teatrów i innych placówek kultury i rozrywki, gromadzących powyżej 50 osób. Od 1 sierpnia certyfikat będzie też trzeba okazywać, wchodząc do restauracji, kawiarni, centrum handlowego, placówki służby zdrowia, a także przed podróżami lotniczymi i dłuższymi trasami kolejowymi czy autobusowymi. Nie będą musiały tego robić dzieci poniżej 12. roku życia. Młodzież w wieku 12-18 lat będzie zwolniona z okazywania certyfikatów do końca sierpnia.

W Hiszpanii niektóre wspólnoty autonomiczne wracają do zniesionych wcześniej restrykcji. Powodem są ponowne wzrosty liczby zakażeń. W Katalonii i Walencji wprowadzono zakaz spotkań towarzyskich, w których bierze udział więcej niż 10 osób. Ograniczono także czas działań lokali gastronomicznych i rozrywkowych. W Asturii restauracje i bary mogą przyjmować gości tylko w ogródkach i na tarasach.

W Holandii od soboty 10 lipca ponownie zamknięto nocne kluby i dyskoteki. Odwołano także masowe wydarzenia, takie jak koncerty i imprezy sportowe, po doniesieniach o licznych nowych zakażeniach, do których dochodziło podczas tego typu zgromadzeń.

W Austrii okazywanie zaświadczeń sanitarnych jest wymagane przy wstępie do wielu obiektów użyteczności publicznej, takich jak restauracje, hotele, siłownie, baseny, teatry czy zakłady fryzjerskie.

W Czechach certyfikat zdrowotny jest niezbędny przy meldowaniu się w hotelach, wejściach do muzeów czy galerii. Zaświadczenie powinni też mieć przy sobie klienci restauracji, barów czy kawiarni. Personel lokali gastronomicznych nie ma jednak obowiązku, a także prawa sprawdzania certyfikatów. Mogą to robić funkcjonariusze policji i pracownicy służb sanitarnych.

Turyści z Polski przy wjeździe do większości krajów Unii Europejskiej muszą okazywać jeden z certyfikatów sanitarnych: zaświadczenie o zaszczepieniu przeciwko Covid-19, przejściu infekcji lub aktualnym, negatywnym wyniku testu na obecność koronawirusa. Najłatwiej przedstawić je w formie Unijnego Certyfikatu Covid, który jest honorowany we wszystkich krajach UE. Unijne certyfikaty mają zunifikowaną formę, są wydawane w formie papierowej lub cyfrowej (możną je przedstawić w aplikacji lub w zachowanym np. na smartfonie pliku), każdy z nich zawiera kod QR i opis w języku angielskim. Z tego obowiązku zwolnione są dzieci, ale limit wieku różni się w zależności od kraju. Do Grecji, Portugalii, Chorwacji i Bułgarii bez zaświadczeń wjadą dzieci poniżej 12. roku życia, do Francji - poniżej 11 lat, do Włoch - poniżej 6 lat.

Bez przedstawiania żadnych dokumentów osoby z Polski mogą wjechać do Hiszpanii, Rumunii, Czarnogóry, Albanii, Macedonii Północnej czy na Cypr. Od początku lipca Unijnym Certyfikatem trzeba się wylegitymować, podróżując z Polski do Chorwacji, od czwartku takie same zasady obowiązują przy przekraczaniu granicy ze Słowenią.

Podróżując do większości krajów europejskich, trzeba także wypełnić formularz lokalizacyjny, często dostępny online.

Wszystkie szczegółowe i aktualne informacje dotyczące podróżowania po Europie i Unijnego Certyfikatu Covid dostępne są na prowadzonej przez UE stronie https://reopen.europa.eu/pl, a także na stronach polskiego rządu: www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych i https://www.gov.pl/web/certyfikat.