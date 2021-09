Na razie jednak z chęcią szczepień jest marnie. Obecnie w magazynach jest ponad 9 mln preparatów. Część z nich jest przygotowywana do sprzedaży do innych państw, np. 3 mln do Wietnamu. Do tej pory sprzedaliśmy ponad 5 mln. Do Australii powędrował 1 mln dawek. Do Hiszpanii – 2,4 mln, Portugalii – 600 tys., do Norwegii wysłano 1 mln dawek Moderny. Milion podarowaliśmy Wietnamowi, a jak pisał wczoraj DGP, część trafiła również części do Uzbekistanu, m.in. w zamian za zgodę na lądowanie samolotów ewakuujących z Afganistanu.