Wiceminister zdrowia był pytany w "Sygnałach Dnia" Polskiego Radia o ewentualne regionalne lockdowny i zaostrzenie obostrzeń.

Reklama

"Ten tydzień będzie dość ważny - zobaczymy, jaka jest utrzymująca się tendencja. Czy to jest tendencja wzrostowa na poziomie 100 procent, 110 procent - jak mieliśmy już w poprzednich dniach, czy to będzie zdecydowanie mniejsza tendencja wzrostowa" - powiedział Kraska. "Ta decyzja, jeśli będzie podejmowana, to będą najbliższe dni. Na dzień dzisiejszy takich decyzji nie ma" - dodał.

Dopytywany o nowe zalecenia dotyczące liczby osób w komunikacji miejskiej, przyznał, że MZ rozważa wydanie nowych zaleceń. "Ale to będzie punktowo, najczęściej powiatami, oczywiście z wyłączeniem osób, które są zaszczepione" - powiedział.

Zwrócił uwagę, że prawie codziennie zbiera się z Ministerstwie Zdrowia sztab, podczas którego resort otrzymuje dane z Polski wschodniej, gdzie odnotowywanych jest najwięcej zakażeń. Jak dodał, niepokojące sygnały docierają też z woj. zachodniopomorskiego, śląskiego, małopolskiego. "Tam nowych przypadków jest coraz więcej, ale także więcej jest zajętych łóżek" - poinformował.

"Najnowsze prognozy przewidują, że szczyt zachorowań będzie na przełomie listopada i grudnia. Czy tak się stanie - trudno powiedzieć. Epidemia nie czyta naszych prognoz, tak jak pokazały poprzednie miesiące - nie zawsze się one sprawdzają" - powiedział Kraska.