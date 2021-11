Pandemia jest ważnym czynnikiem motywującym ludzi do zrzucenia wagi, ponieważ dodatkowe kilogramy mogą zaostrzyć przebieg Covid-19. Wegovy to pierwszy od 7 lat odchudzający lek, który został dopuszczony do użytku w Stanach Zjednoczonych, gdzie większość dorosłych ma nadwagę i walczy o zrzucenie kilku kilogramów.

Reklama

Popyt na lek jest bardzo duży. CEO producenta Novo Nordisk A/S Lars Fruergaard Jorgensen powiedział, że „to niefortunne, że nie możemy pomóc wszystkim pacjentom”. Firma pracuje nad ograniczeniami podaży, które powinny zostać zniesione na początku przyszłego roku.

Novo było dotychczas najbardziej kojarzone z leczeniem cukrzycy, ale zaczyna coraz mocniej zwracać się w stronę otyłości, której leczenie może się okazać wielką rynkową szansą. Wielu producentów próbowało wcześniej wypełnić tę lukę, ale oferowały leki, które były nieskuteczne albo ryzykowne dla zdrowia.

Szacuje się, że do 2025 roku na świecie będzie 1 miliard ludzi uznawanych za otyłych, co zwiększy częstość występowania cukrzycy, chorób serca i raka oraz koszty opieki zdrowotnej. W Stanach Zjednoczonych liczba stanów, w których ponad jedna trzecia dorosłych jest otyła, prawie się podwoiła od 2018 roku.

Rynkowi analitycy spodziewają się, że lek będzie wielkim sukcesem, a przychody Novo Nordisk wzrosną do 2024 roku do 3,2 mld dol.