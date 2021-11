Kraska w TVP 1 poinformował, że z danych, które dotarły w czwartek wieczorem do ministerstwa, wynika, że w piątkowym raporcie liczba zakażeń SARS-CoV-2 nie przekroczy 24 tys. Oficjalne dobowe dane resort publikuje około godz. 10:30.

Reklama

"To też jest na pewno dużo, ale mam nadzieję, że ta sytuacja będzie się stabilizowała. Aczkolwiek do polskich szpitali ciągle trafia dużo pacjentów, przekroczyliśmy 16 tys. osób, które są hospitalizowane - to jest bardzo dużo. Mamy w tej chwili ponad 22 tys. przygotowanych łózek, chcemy żeby do końca listopada tych łóżek było ponad 26 tys." - powiedział.

Poinformował, że przygotowane zostały dwa różne modele możliwego przebiegu IV fali pandemii. Pierwszy z nich przewiduje, że szczyt zakażeń będzie w następnym tygodniu i osiągnie on ok. 30 tys. przypadków w ciągu doby. Drugi model przewiduje, że szczyt zakażeń będzie później - ok. 10-15 grudnia - a liczba zakażeń będzie wyższa.

Wiceminister mówił, że obecnie nie planuje się wprowadzania nowych obostrzeń w związku z pandemią, podkreślał jednak konieczność przestrzegania już obowiązujących zasad sanitarnych. Przypomniał, że nasilone są kontrole policji w kwestii przestrzegania przepisów pandemicznych. "Myślę, że te restrykcje, które są w tej chwili, powinny wystarczyć" - ocenił.